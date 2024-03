Kettétörte a villanyoszlopot az autó, akkor erővel csapódott be Szolnokon.

Két testvér, egy eset: az első holttestről is őszintén meséltek a fiatal cibakházi rendőrök. Döniz gyermekkori álma, Balázs egy hatósági intézkedés miatt húzott egyenruhát. A cibakházi Tóth testvéreket más-más vezette hivatásuk felé, egy viszont biztos: a rendőrségnél megtalálták számításaikat. Munkájukról, motivációjukról és emlékezetes eseteikről is őszintén meséltek.

Vastag Tamás is fellépett a karcagi pályaorientációs napon. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium pályaorientációs napot tartott az iskolában, ezzel is segítve a diákok pályaválasztását. A rendezvénynek sztárvendége is volt!

Életműdíjat kapott az abonyi vendéglátós legenda. Abony hírneves fogadósa kapta meg elsőként a város most alapított életműdíját.

Két hajókonténernyi hulladékot szedtek össze a Tisza mentén. Jellemzően csomagolási hulladék szennyezi a folyót és környezetét – ez a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tapasztalata. Az igazgatóság munkatársai az elmúlt napokban rengeteg szemetet gyűjtöttek össze a Tisza mentén.

Megvásárolhatók a könyvtárból kikerült kötetek Mesterszálláson. Hétfőn, kedden és csütörtöki napokon lehet válogatni a már kiselejtezett, állományból törölt kötetek között, az olvasnivalókat jelképes összegért lehet elvinni.

Szívből táncoltak: 400 versenyző indult a látványos szolnoki versenyen. A Dalma Dance Club szervezte a versenyt, melynek az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Katonai Támaszpont Színházterme adott otthont szombaton.