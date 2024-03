Értük dolgozik 37 perce

Biztos kezekben a beteg kisállatok, hétvégén mindig számíthatnak az abonyi doktornőre

Két új szakember segít be a hétvégi állatorvosi ügyeleti ellátásba Szolnokon, Abonyban, illetve Cegléden is. Egyikük, az abonyi dr. Bencsik Lili két kisgyermek édesanyja. Otthonukat két kutyával, két óriás magyar nyúllal, valamint három tengerimalaccal is megosztják, szóval a családban minden az állatok körül forog.

Kocsis-Szabó Lilla Laura

– Nagyjából azóta készülök erre a pályára, amióta az eszemet tudom. 2019-ben végeztem az egyetemen, majd jöttek a gyerekek, mozgalmas éveket tudhatok magam mögött – kezdte dr. Bencsik Lili. Az állatorvos hozzátette, sokáig keresgélte a lehetőséget a szakmai előrelépésre. Végül egy budapesti állásbörzén talált rá a Homecare vet-re, amely mobil állatorvosi szolgáltatásokkal igyekszik segíteni az ország egész területén. Dr. Bencsik Lili hétvégente ügyeletet vállal Abony, Cegléd és Szolnok területén

Forrás: Beküldött fotó – Számomra nagyon előnyös, hogy hétköznap otthon lehetek a gyerekekkel, hétvégente pedig rendelkezésre állok a szakmámban. Ha valakinek segítségre van szüksége felhívja a központi számot, ahol egy nagyon kedves és felkészült diszpécser meghallgatja a panaszokat, felméri a problémát. Ha sürgős az eset, azonnal állatkórházba, vagy felszerelt rendelőbe irányítja a gazdát és az állatot. Ha viszont rám van szükség, összeköt a bejelentővel és én megyek az adott helyre – magyarázta dr. Bencsik Lili. A helyszíni ellátásokkal kapcsolatban a szakember kiemelte, képes folytatni a megkezdett kezeléseket, mint például az infúzió, a gyógyszerbeadás, de egyes, nem súlyos sérülések ellátását is biztosítja. Oltásokat is bead a kedvenceknek, de például egyes szűrések, illetve vérvétel is megoldható nála. Szükség esetén eutanáziát is végez. Hozzátette, leginkább kutyák és macskák ellátásában mozog otthonosan, de egzotikus kisállatok terén is vannak tapasztalatai, illetve a jövőben ezen a területen kívánja fejleszteni magát. – Érdekel még a kisállat dietetika is, sajnos a táplálkozással kapcsolatos problémák kedvenceinkkel kapcsolatban szintén egyre gyakrabban megjelennek – mondta a szakember, aki kiemelten fontosnak tartja a megfelelő kommunikációt, valamint a minőségi, alapos munkát. Dr. Bencsik Lilit hétvégente általában reggel hét és este hét között érhetik el a kisállattartók.

