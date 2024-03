Készpénz befizetésére is alkalmas bankautomatát telepítenek hamarosan Fegyvernekre, a 2. számú Idősek Klubjához. Mivel 2022 végén nem csak az egyik ATM-et szüntették meg, hanem az egyetlen bankfiók is bezárt a kisvárosban, így most a vállalkozóknak Törökszentmiklósra, Kisújszállásra vagy Kunhegyesre kell vinniük a napi bevételt. Ezért fontos, hogy nem csak ki, hanem pénzbefizetésre is alkalmas lesz a gép. Az automatát tartalmazó konténerhez a területet és az energiaellátást az önkormányzat biztosítja, az automata várhatóan májusban kezdi meg működését.

Ide, a 2. számú Idősek Otthonához telepítik majd az új ATM-et – mutatta Tatár László polgármester

Fotó: Mészáros János