A közgyűlés éves ülésén a nagy létszámban jelen lévő hallgatóság, a klubok küldöttei és az egyéni tagok megismerhették a tavalyi évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolókat, valamint a közhasznúsági jelentést ismerhették meg a klubok küldöttei és a tagok. Most fogadtuk el az idei munkatervet is. Lászlóné Nagy Ilona elnök asszony a tartalmas tavalyi év programjait is felidézte a résztvevőknek. Akik között megjelent dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere, a város idősügyi tanácsának elnöke, Bagdi Sándorné bizottsági tag, dr. Molnár Beáta, a Civil Ház, illetve a Jász- Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Központ vezetője, Zornánszki Ildikó, a polgármesteri hivatal egészség- és családügyi osztályának vezetője, Bubán Levente kulturális, közművelődési szakember, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ szakmai igazgatója, és házigazdaként Balázsiné Gődér Ágnes, a VOKE Csomóponti Művelődési Központ intézményvezetője.

Lászlóné Nagy Ilona, a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete elnöke és Szalay Ferenc polgármester is felszólalt a szervezet közgyűlésén

Fotó: Mészáros Géza

Mint ismert, több nyugdíjas szervezetnek is otthont ad a megyeszékhely. A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületéhez tizenhét klub és huszonnyolc egyéni tag tartozik, összesen közel hétszáz fő. Nagyobb létszámot ad a Jász-Nagykun-Szolnok megyei ILCO Klub, a Barátság, a Varga Katalin, a Baross Gábor, a Tisza Kertváros, a Szakszervezeti, valamint a Cukorbetegek Klubja is.

Szalay Ferenc arról szólt, hogy a tapasztalt emberek a bölcsességükkel nagyon fontos elemei egy kisebb és nagyobb közösségnek is. Egy családnak, vagy akár egy egész városnak. Elmondta, hogy nagyon sok emlékkel, jó és kevésbé jó élménnyel, információval gazdagodik az ember, aki, amikor korosabbá válik, át tudja adni az elméjében és a lelkében felhalmozott örökséget, értékeket az utódoknak. Az idősebb korosztálynak feladata és felelőssége van, ezért úgy illik rájuk tekinteni, mint a lelki és szellemi pásztorokra, akik biztos, hogy a jó irányba vezetik a rájuk bízott „bárányokat”.

Mindezért köszönetet mondott a jelen lévők által Szolnok, a térség, de az egész ország nyugdíjasainak…