Március az endometriózis hónapja, míg március 1-je az endometriózis világnapja volt. Az endometriózis a termékeny életkorban lévő nők körülbelül tíz százalékát érintő, krónikus, jóindulatú betegség. Ennek kapcsán a szolnoki Béres Gyógyszergyárat tulajdonló Béres-csoport stratégiai együttműködést kötött az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvánnyal, melynek keretében a vállalat összességében 13,5 millió forint értékű támogatással segíti az endometriózis elleni küzdelmet.

A szolnoki gyógyszergyárban előállított, 12,5 millió forint értékű Béres termékadományt Regéczy-Béres Melinda, a Béres Gyógyszergyár kommunikációs igazgatóhelyettese (jobbra) adta át Salamon Adrienn-nek, az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány elnökének

Forrás: Béres-csoport

A megállapodásról Antony Szilvia, a Béres-csoport sajtókapcsolatokért felelős kommunikációs munkatársa számolt be hírportálunknak.

Elöljáróban megtudtuk, hogy az endometriózis több mint kétszázezer magyar nőt érint, gyakran a fájdalmas menstruáció irányítja rá a figyelmet. Ez az endometriózis, mely minden tizedik termékeny korú fiatal nő életét megnehezíti, a női eredetű meddőség vezető oka. A megfelelő terápia hatására a betegségben szenvedők életminősége jelentősen javul, és a gyermekvállalási esélyek növekednek. Ehhez azonban az kell, hogy az érintettek időben felismerjék a jeleket, és a megfelelő szakemberhez forduljanak.

Az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a problémára, hiteles, hasznos információkkal segítsen az érintetteknek, és támaszt nyújtson számukra a legnehezebb pillanatokban. A 2024-es esztendőben a Béres-csoport stratégiai partnerként áll a szervezet mellé.

Az együttműködés a 12,5 millió forint értékű Béres termékadomány átadásával vette kezdetét a napokban.

A felajánlott, a szolnoki gyógyszergyárban előállított Béres Csepp Extra és Béres Szelén Vital készítményeket Regéczy-Béres Melinda, a Béres Gyógyszergyár kommunikációs igazgatóhelyettese adta át Salamon Adrienn-nek, az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány elnökének.

A terméktámogatáson felül a Béres anyagi támogatással is segíti az alapítvány edukációs munkáját. A Béres részt vesz az alapítvány újonnan induló „munkahelyi érzékenyítő programjában” is, annak érdekében, hogy munkatársai figyelmét is felhívja a női egészséggel kapcsolatos fontos tudnivalókra.

– A Béres-csoport, mint a hazai egészségvédő piac vezető szereplője, az egészségvédelem elkötelezett támogatója kiemelten fontosnak tartja, hogy olyan, sokakat érintő, ugyanakkor a mai napig gyakran tabunak számító egészségügyi problémákra is ráirányítsa a figyelmet, mint amilyen az endometriózis. Ezért állunk hiteles szakértők, kezdeményezések mellé, hogy közösen hívjuk fel a figyelmet a megelőzés és a szakszerű kezelés fontosságára. Én személyes küldetésemnek is tartom, hogy a Béresnél rendelkezésre álló szakértelemmel és saját tudásommal, tapasztalataim megosztásával támogassam azokat a nőtársaimat, akik hozzám hasonló helyzetbe kerültek – hangsúlyozta Regéczy-Béres Melinda, aki maga is érintett a betegségben.

Salamon Adriennt, az alapítvány elnökét a saját története motiválta arra, hogy az endometriózis elleni küzdelem legjelentősebb hazai nagyköveteként segítsen sorstársainak:

Minden második, fájdalmas menstruációval küzdő nőnek endometriózisa van, a fájdalommal töltött évek alatt, tíz évente egy évet veszítenek el az érintettek az életükből.

– A túl későn kapott diagnózis elviselhetetlenné teheti a mindennapokat, párkapcsolatok mennek tönkre, munkahelyeket veszítenek el a nők. Ezért kiemelten fontos, hogy hiteles információt juttassunk el, így időben érkezhet meg a szakszerű segítség – emelte ki Salamon Adrienn.