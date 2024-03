A témában Bodonyi Ákos, a Szolnoki Sportcentrum Sportiskola röplabda szakosztály vezetője, vezetőedzője igyekszik minél több ismeretet megosztani Daróczi Dorottya rádiós szerkesztővel. Mesél eredményekről, fiú-lány röpi különbségekről.

Bodonyi Ákos

Fotó: Nagy Balázs

Kifejti, miért is látványsport a röplabda, mennyire zajlik fejben egy mérkőzés. Vajon a terem vagy a strand röplabda a nehezebb? Miről és hogyan ismerhető fel a tehetség ebben a sportágban? Mi a siker titka? A szakember egyebek mellett ezekre a kérdésekre is igyekszik válaszolni, emellett a Szolnoki röplabda történelméről is mesél.

