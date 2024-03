Új szolgáltatásként csontsűrűség mérést is biztosítanak már a betegeknek a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban. A vizsgálat szakorvosi beutalóval, térítésmentesen vehető igénybe – jelentette be kedden sajtótájékoztatón dr. Besenyi Orsolya, a kórház megbízott főigazgatója.

Dr. Besenyi Orsolya, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház megbízott főigazgatója felhívta a figyelmet a szűrővizsgálat fontosságára

Fotó: Pesti József

Megtudtuk, hogy a „Jászság Egészségéért” Alapítvány támogatásával 2022 decemberében mintegy 15,5 millió forintból szerezték be a csontsűrűség mérő berendezést, a vizsgálat pedig mára NEAK finanszírozást kapott. Heti huszonöt órában, térítésmentesen elérhető a szolgáltatás a kórház fizikoterápiás részlegén, így a betegeknek már nem kell a vizsgálatért Szolnokra utazni.

– Az osteoporosis, azaz csontritkulás a csontsűrűség csökkenésével járó betegség, amely a lakosság tizenöt százalékát érinti. A csontsűrűség mérés nőknél és férfiaknál egyaránt elvégezhető. Kifejezetten ajánlott a menopauza körüli életkorban lévő nőknek és azoknak, akiknek a családjában előfordult csontanyagcsere zavar, patológiás törés, de különböző belgyógyászati betegség esetén is javasolt – hívta fel a figyelmet a szűrővizsgálat fontosságára dr. Besenyi Orsolya, akitől azt is megtudtuk, hogy áprilistól havi 5 órában újraindul a gyermekneurológiai szakrendelés, valamint lesz ultrahang vizsgálat is heti 18 órában.

Az eseményen Agócsné Csesznegi Flóra fizioterápiás asszisztens és Tóth László gyógytornász bemutatta a fizikoterápiás részleget, ahol az orvos előírása alapján többek között gyógymasszázst, víz alatti sugármasszázst, galvánkezelést, magnetoterápiás és ultranhang kezeléseket, különböző pakolásokat kaphatnak a betegek. Piroska Miklós, a szolnoki Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, a vármegyei irányító kórház főigazgatója egyebek mellett az intézmények közötti szakmai együttműködésekről beszélt.