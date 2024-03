– Ez egy állami kitüntetés, amit a Verseghy Ferenc Könyvtár élén végzett munkám elismeréseként kaptam. De mindig hozzáteszem, hogy a csapatmunka eredménye, együtt értük el a munkatársaimmal – kezdte Czakóné Gacov Katalin, aki 2016 októbere óta vezeti az intézményt. Immáron második öt éves ciklusát tölti a vezetőként, saját bevallása szerint sok mindent mérlegre kellett tennie az első periódus után, de sikerrel vette az új időszak kihívásait is.

Vendégünk: Czakóné Gacov Katalin

Fotó: Nagy Balázs

– Azt hiszem a második „ötösben” már jól működnek a korábban kidolgozott tervek, stratégiák, illetve az utóbbi időben számos elismerés is visszaigazolást jelentett ebben a tekintetben. Ismét ki kell emelnem a csapatmunka erejét és jelentőségét, azt hiszem mostanra tényleg összeszokott a kollektíva, jól tudunk együtt dolgozni – magyarázta.

Czakóné Gacov Katalin elárulta, annak idején, tizennyolc éves fejjel is tudatosan készült a pályaválasztásra, alaposan átnézte a lehetőségeit, összevetette azokkal a szempontokkal amelyekhez ragaszkodott és így tette le a voksát a könyvtár szak mellett, Jászberényben.

Bár az első óra után ott akartam hagyni az egészet, végül halasztottam egy évet és folytattam. Azóta is folyamatosan képzem magam, tanulok, mondhatni ez már a hobbim lett

– mesélte mosolyogva, kiemelve, hogy egy pillanatra sem bánta meg a döntését.

Jelenlegi munkáját kötetlen munkaidőben végzi, ahogyan fogalmazott, ennek minden előnyével és hátrányával.

– Nagyon szeretem, hogy magam oszthatom be az időt, ráadásul két kisgyermek mellett ez így igazi áldás, körülöttük is könnyebben szervezem a teendőket. Persze van, hogy hétvégén is a könyvtárba szólítanak a feladatok, vagy hétköznapokon estig maradnom kell, de már kialakult a ritmusunk. A férjemmel van egy közös online naptárunk is, ide vezetjük be a fontos napi és heti feladatokat, tennivalókat, nagyon jól működik – magyarázta az intézményvezető.

Czakóné Gacov Katalin a könyvtár jelenéről szintén mesélt. Kiemelte, az intézmény már nem kizárólag az olvasnivalók és különféle tudások „gyűjtőhelye”.

– Élményért is ide járnak az emberek, ez egyrészről a változó és fejlődő világnak köszönhető. Így ennek megfelelően igyekszünk mi is olyan programokat, lehetőségeket biztosítani, amelyek találkoznak ezekkel. A könyvek mellett például három dimenziós nyomtatók, VR szemüvegek köré szervezünk foglalkozásokat, de az idősebb korosztály digitális oktatására is nagy figyelmet fordítunk.

Könyvekkel, legózással és főzéssel lazít

Czakóné Gacov Katalin elárulta, a pihenést tudatosan kellett a napirendjébe illeszteni.

– Volt egy pont, amikor már a szervezetem jelzett, hogy ez így nem jó. Azóta igyekszem bizonyos napokon időt szakítani a mozgásra. Egyébként ha tehetem, természetesen olvasok, de a főzés is nagyon kikapcsol. Szívesen kerékpározunk a gyerekekkel, de a legózás szintén kedvenc közös program – sorolta a könyvtár vezetője.

