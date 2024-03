Húsvéti hangulatot sugároz már Zagyvarékas központja is. Az ünnep közeledtével tojásfa díszítést hirdetett szerdára a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, buzdítva kicsiket, nagyokat, családokat és minden rékasit, hogy hozzon tojást a községháza előtti fákra.

Egymás után érkeztek a gyerekcsoportok tojásfát díszíteni

Forrás: Beküldött fotó

Érkeztek is egymás után a bölcsődés, óvodás, iskolás csoportok, nyugdíjasok és persze a lakosok is a legkülönfélébb tojásokkal. A díszekből még az intézmény előtti tujákra is jutott.