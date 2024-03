Az Akácliget Gyógyvizű Strandfürdő és Uszodában tartottak úszóversenyt a közelmúltban. A verseny rendezője a JNSZ Vármegyei Diáksport és Szabadidő Sport Egyesület és a Karcagi Sport Egyesület Úszó Szakosztálya, fővédnöke F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Karcagi Sport Egyesület elnöke, Szepesi Tibor, Karcag Város polgármestere, a Karcagi Sport Egyesület alelnöke és Andrási István a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója volt. A versenybizottság elnöke Csík Gábor, a JNSZ Vármegyei Diáksport és Szabadidő Sport Egyesület elnöke volt.

Sokan versenyeztek

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Immár hagyomány, hiszen hosszú évek óta Karcagon kerül megrendezésre a diákolimpia vármegyei úszó seregszemléje – mondta Szepesi Tibor polgármester. Most sincs ez most sem másképp, remélem, hogy az előző évek hagyományainak megfelelően ma is egy nagyon színvonalas, jól szervezett versenyen vehetnek részt az ide ellátogatók és olyan eredmények születnek, amelyek mutatják azokat az erőfeszítéseket, amelyeket testnevelés és úszás órákon, edzéseken a versenyzők és felkészítők is elvégeztek. Kívánok mindenkinek eredményes versenyzést, nagyon szép eredményeket, a mai versenyt megnyitom – mondta a városvezető, majd elkezdődött a döntő, melyre 15 település több mint harminc általános és középiskolájának legjobb leány és fiú úszó versenyzője jutott be.