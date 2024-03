Az esős, szomorkás idő sem szegte kedvét senkinek, hiszen már a reggeli órákban szép számmal érkeztek főzőcsapatok és érdeklődők az I. Apáti Malac-Kalandra, melynek a Jászapáti Gazda-Farm adott helyet.

Első alkalommal rendezték meg szombaton az Apáti Malac-Kalandot. A szervezők jövőre folytatást ígérnek

Fotó: Pesti József

A szervezők nevében Bús Barbara és Burik Bernadett köszöntötte a népes vendégsereget. Felidézték, hogy a disznóvágás régen összehozta a családokat, a barátokat és a szomszédokat, a munka mellett jutott idő beszélgetésre, mulatásra és tréfálkozásra is. Ezeket a hagyományokat elevenítették fel az első Apáti Malac-Kalandon, mely a közösségi élményről, a kikapcsolódásról, a fergeteges jókedvről és vidámságról szólt. Finom falatokból és torokszaggató nedűkből sem volt hiány.

Az első fogópálinkát a disznó tiszteletére, a másodikat a böllér, a harmadikat pedig a vendégek egészségére hörpintették fel, majd megkezdődött a munka a Jászapáti Gazdakör látványdisznóvágásán. Bertalan László, böllér a szalmával való perzselés fortélyait is bemutatta a jelenlévőknek, akik a nap folyamán a 247 kilogrammos sertés bontását, darabolását és feldolgozását is nyomon követhették.

Miután a házigazda ifj. Pócs János alpolgármester kiadta a tűzgyújtási engedélyt, kezdetét vette a disznótoros étkek főzőversenye. Ottjártunkkor, a délelőtti órákban már ínycsiklandó illatok szálltak a levegőben.

Harmincegy lelkes csapat mérte össze gasztronómiai tudását, a hájas tésztás sütemények megmérettetésére pedig húsz nevezés érkezett. Családok, baráti társaságok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek tagjai ragadtak fakanalat, a tűzhelyeknél egész délelőtt nagy volt a sürgés-forgás.

– Családunkban mindenki nagyon szeret főzni. Most is örömmel jelentkeztünk a főzőversenyre, mert jó együtt lenni. Hagymás sült vérrel indítottuk a napot, de orjaleves, disznó füle és farka pörkölt vegyesen, valamint cigánypecsenye is készül. Fűszerezésnél a hagyományos ízvilágot részesítjük előnyben – mondta el érdeklődésünkre Szilák Jutka, a Zsíron Zsúrozók szószólója.

A közös sütés-főzés összehozza az embereket, kétségtelenül az egyik legjobb csapatépítő program. A jászjákóhalmi László Attila és főzőgárdája toros káposztával nevezett a gasztronómiai kalandra.

– Mivel a káposzta gazdagon az igazi, a sertéshús mellett füstölt kolbászt, disznófület és -farkat is teszünk bele, a végén pedig egy kis velővel bolondítjuk meg. Munkahelyi közösségként csatlakoztunk a versenyhez, mindenki bekapcsolódik a főzésbe – avatott be a részletekbe László Attila.

Mind a disznótoros étkek, mind pedig a hájas tésztás sütemények versenyén a jelentkezők gondosan figyeltek az alapanyagokra.

Sós és édes kategóriában egyaránt neveztem a sütiversenyre. Úgy gondolom, hogy a jó hájas sütemény titka az alapanyagok minőségében, a tészta kidolgozottságában és hajtogatásában rejlik. Saját készítésű szilvalekvárral töltöttem meg a tésztát

– osztotta meg tapasztalatait Antal Anita, aki Jászladányról érkezett a programra.

Reggelire hagymás sült vér, tepertő, pörc, sült szalonna került az asztalra friss cipóval, az ebéd pedig toroskáposzta, sertéspörkölt és sült kolbász volt, melyhez Farkas Ferenc polgármester mindenkinek jó étvágyat kívánt.