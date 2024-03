Egy fecske nem csinál nyarat, de kétségkívül azért a jó idő közeledtét jelzik a villásfarkúak megjelenése.

Megérkeztek az első füsti fecskék

Forrás: Tiszavilág Ökotúrák

Ezekben a napokban a fehér gólyák egyre nagyobb aktivitással érkeznek a térségünkbe, de úgy tűnik, a fecskék is előbb-utóbb hazatalálnak. Egy jászkunsági természetjáró, madármegfigyelő fotója már erről tanúskodik. Rimóczi Árpád, nagykörűi madarász, a Tiszavilág Ökotúrák programfelelőse a tiszasülyi határban a hűvös, szeles Sándor napon figyelte meg az „első hírnököket”. A három füsti fecske példány közül egyet sikeresen lencsevégre is kapott. – Lesz nyár idén is – kommentelte a képet a madarász.