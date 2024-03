– Huszonegy éve vagyok polgármester, de ilyen nehéz évünk még sosem volt – árulta el hírportálunknak Petrányi Csaba, Újszilvás polgármestere, akivel a település pénzügyi helyzetéről beszélgettünk.

Nehéz helyzetbe került Újszilvás a fűtési árak miatt – magyarázta lapunknak Petrányi Csaba, a község polgármestere, aki az energiaközösségben látja a jövőt

Fotó: Mészáros János

Kikerültek az egyetemes szolgáltatásból

A község problémája akkor kezdődött, amikor az állam egy döntéssel kivette az önkormányzatokat az egyetemes energia szolgáltatás alól. Az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ugyanis kedvezményes áron juthatnak rezsihez, ami viszont 2023-ban már nem vonatkozott a települési önkormányzatokra.

Ennek nyomán pedig nyolc és félszeresére emelkedett a fűtés ára: az addig kilowattóránként fizetett nettó 26 forint helyett nettó 196 forintba került a geotermikus fűtés Újszilvásnak, amellyel önkormányzati épületeket melegítettek. Így a fűtési költség végösszege 83 millió forintra jött ki tavaly.

– Ez minket nagyon megviselt – jelentette ki Petrányi Csaba. A polgármester szerint mindez azért is érdekes, mert a falu beruházott a környezetbarát energiába, vagyis ebből a szempontból inkább támogatásuk lenne indokolt. Ebbe az irányba egyébként történt is kedvező elmozdulás, mára nettó 75 forint/kWh-ra csökkentett a tarifa. De még 30 millió forint tartozásuk most is van az előző évről.

Energiaközösségre lépnek

Újszilváson mindenesetre nem nézik ölbe tett kézzel a drágulást, a helyzet orvoslására energiaközösséget alakít az önkormányzat. Mint a polgármester elmondta, „saját magukkal közösködnek majd”, vagyis a közösséget az Újszilvási Naperőmű Kft., az MVM, az Önkormányzat és egy MVM-es kereskedő alkotja – utóbbit kötelező bevenni az egyesülésbe, tőlük veszi majd az éjszakai áramot az önkormányzat. Maga az energiaközösség energiatermelők és fogyasztók önkéntes önellátó egyesülése, amelyben természetes személyek, kisvállalkozások, helyi hatóságok is részt vehetnek, és amely ösztönzi a megújuló energiaforrások használatát. A döntéssel amúgy Újszilvás meglehetősen exkluzív társasághoz csatlakozik, hiszen Magyarországon jelenleg két energiaközösség működik, Újszilvás lehet a harmadik.

A település egyébként ezen kívül még egy terhet cipel: a megépült uszoda miatt még 120 millió forint hitele van az önkormányzatnak. Ennek teljes összege 160 millió forint volt, negyedévente 10 millió forintot törleszt a falu. A teljes összeg ütemszerű visszafizetésére ingatlaneladásból teremt pénzt a település.