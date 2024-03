Zúgnak a munkagépek, szorgos kezek dolgoznak a József Attila Közösségi Színtér és Könyvtár épületének, valamint környezetének felújításán. Ottjártunkkor is lelkesen folyt a munka, a szakemberek éppen térköveztek, ácsmunkákat végeztek. A jászfelsőszentgyörgyiek régi álma válik valóra, hiszen az önkormányzat már évekkel ezelőtt tervezte az 1969-ben épült művelődési ház felújítását, ahol egyébként helyet kap a könyvtár is, de nem volt rá pénz a község költségvetésében és pályázaton sem nyertek.

Zelenai Tiborné polgármester a munkálatok megtekintésekor részletesen beszámolt hírportálunknak a József Attila Közösségi Színtér és Könyvtár felújításának elemeiről

Fotó: Pesti József

A József Attila Közösségi Színtér és Könyvtár néven működő intézmény a kulturális, közösségi élet központja a településen.

– Ötvenöt év után most először újul meg érdemben az intézmény. Korábban is kerestük a forrást az épület korszerűsítésére, többször pályáztunk, de sajnos nem jártunk eredménnyel. Örömteli, hogy több ütemben lassan eljutunk oda, hogy teljesen megszépül az épület és annak környezete – kezdte Zelenai Tiborné. A polgármester elmondta, hogy két éve a Magyar Falu Programban elnyert mintegy húszmillió forintos támogatásból kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették az elavult fűtési rendszert és az elektromos hálózatot. A TOP Plusz Élhető települések pályázatán háromszázmillió forintot nyertek a kultúrotthon további fejlesztésére, melynek kivitelezési munkálatai folyamatban vannak. Jól haladnak, augusztus végén tervezik az átadást.

A művelődési ház mögötti területet is átalakítják, ottjártunkkor éppen térköveztek a szakemberek

Fotó: Pesti József

– Nagyon rossz állapotban volt az épület tetőszerkezete, állandóan beázott, ezért időszerű volt annak felújítása is. A TOP Plusz támogatásból megvalósul a teljes tetőszerkezet cseréje, a homlokzatszigetelés és megszépül a színtér környezete is. Mindezen túl a fejlesztés során napelemes rendszert telepítünk. A bejárathoz előtető épül, hátul az udvaron pedig játszóteret, parkot, fedett rendezvényteret alakítunk ki, ahol a színpadot is el tudjuk helyezni. Fontos eleme a pályázatnak az épület akadálymentesítése és parkolók építése is – folytatta Zelenai Tiborné, kiemelve, hogy a fejlesztés célja a település központjának környezettudatos, család- és klímabarát megújítása. A zöldfelület növelésével bővülnek a szabadidős lehetőségek minden korosztály számára.

A projekt lakossági igényeket szolgál, hozzájárul, hogy a község élhetőbb legyen. Az építkezésen járva azt is megtudtuk, hogy a munkálatok miatt erősen korlátozva van az intézmény működése, rendezvényeket egy ideig nem tartanak. A pünkösdre tervezett falunapot valószínűleg a sportpályán rendezik meg.