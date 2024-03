A Szolnok Városi Polgárőr Egyesület éves közgyűlésén a tagok mellett részt vett Szabó Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség elnökhelyettese, a vármegyei szövetség elnöke, Szalay Ferenc polgármester és számos társzervezet képviselője is.

Szalay Ferenc polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a bűnmegelőzés és a közlekedésbiztonság szempontjából a rendőrség után a polgárőrök munkája a legfontosabb.

Jövőbeli feladataikról is értekeztek a szolnoki polgárőrök

Fotó: Kiss János

Szabó Zoltán ismertette, hogy a polgárőrökre vonatkozó, nemrég hatályba lépett törvény alapján új feladatoknak is eleget kell tenniük.

Fontos feladatokat kaptak a polgárőrök

Ilyen új feladat az illegális hulladéklerakók felderítése, valamint a határvédelem is kötelező polgárőr feladatként jelenik meg az illegális migráció visszaszorítása érdekében.

Elhangzott: a polgárőrök a határ védelme közben, a hulladéklerakás felderítése során, valamint személyek, tárgyak és holttestek felkutatásánál kép- és hangfelvételeket is készíthetnek.

Jóvér Zoltán, az egyesület elnöke beszámolt az elmúlt évben végzett munkáról és ismertette a 2024-es év szakmai célkitűzéseit.

Több mint száz órát járőröztek a határnál

Tavaly összesen 8727 szolgálati órát teljesítettek, egy részüket a partnerszervezetekkel közösen. A határ mellett 108 óra szolgálati órát húztak le. Hatósági intézkedés támogatására több mint 836 esetben került sor. Részt vettek a városi rendezvények biztosításában, iskolabiztosítási feladatokban, Mindenszentekkor a temetői szolgálatokban, a téli hónapokban a hajléktalanokra is figyelmet fordítottak. Minden beérkezett felkérésnek maradéktalanul eleget tudtak tenni – hangzott el.

Szó esett arról is, hogy múlt évben több helyről is kaptak anyagi támogatást, emellett eszközöket is.

Szó volt a szervezet gazdálkodásáról is, a tagok megismerhették az idei év költségvetési tervét.

Szabó Zoltán, a vármegyei szövetség elnöke ismertette a polgárőrökre váró új feladatokat

Fotó: Kiss János

Erkölcsi bizonyítvány is kell a jelentkezéshez

A Felügyelő Bizottság elnöke, dr. Hanga Valéria a bizottság munkájának ismertetése mellett többek között arra is felhívta a figyelmet, hogy annak, aki az idei évtől polgárőrnek jelentkezik, a felvételi kérelemhez erkölcsi bizonyítványt is csatolnia kell. Hangsúlyozta, hogy az egyesület a törvényi előírásoknak megfelelően működik. A törvényi változásokra tekintettel pedig hangsúlyt kell helyezni a polgárőrök oktatására is.