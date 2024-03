Ő is amellett érvelt, hogy „a férfiak ereje a hölgyek nélkül nagyon halovány”. A nők összetartó erejét egy példával illusztrálta: két évbe telt, míg a MAGOSZ ifjú gazda tagozata megalakult, de a döntés megszületésétől két hónap is elég volt ahhoz, hogy a gazdaasszony tagozat megalakuljon, és már országosan is rendezvényeket szervezzenek.