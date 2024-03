Régóta eredményesen működik Hunyadfalván a járási startmunka mintaprogram.

A közfoglalkoztatottak az önkormányzat földjén konyhakerti növényeket termesztenek, melyeket a lakosok nyers vagy feldolgozott állapotban igen kedvező áron vásárolhatnak meg az önkormányzattól.

Idén is megkezdték már a veteményezést a dolgozók, húsz kilogramm hagymát és tíz kilogramm borsót ültetnek el.

A programban állatokat is nevelnek, galambokat és szarvasmarhákat. A fiatal állatként beszerzett és felnevelt marhákat értékesítik, majd újabb üszőket vásárolnak. Az év végére sikeresen értékesített állomány helyére várhatóan a hét elején szerzik be az újakat – számolt be róla Vékonyné Házi Eszter polgármester.