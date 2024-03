Az egykori legendás Szolnoki Cukorgyár főbejárata melletti volt üzemi étkezdében megtartott lakossági fórumon Molnár Iván képviselő elöljáróban beszámolt arról, hogy a városrészben ezidáig hol végeztek burkolatjavítást, illetve áprilisban hol fognak melegaszfalt-munkálatokat végezni. Elmondta, a térség játszóterét nem csupán felújították, hanem az eszközparkját is kibővítették és környezetének gondozását is elvégezték az illetékes Szolnoki Városüzemeltetési Kft. munkatársai, ráadásul a játszótér területét is megnövelték.

Sokféle ügyben hallhattak tájékoztatást a déli ipartelepen élők

Fotó: Mészáros Géza

Szó esett arról is, hogy a Gyökér utca elején nemrégen „fekvőrendőrt” telepítettek. A méretes járműlassító-párna jelentősen lecsökkentette a közúti forgalom sebességét, ezáltal csökkent az utca zajterhelése. Elhangzott az is, hogy egy fedél nélküli emberrel, aki hosszú ideje az utcán él és alszik, sikerült megkedveltetni a hajléktalanszállót. Egy eső- és szennyvízelvezető hálózat kiépítését is tervezik a térségben, valamint lakossági jelzésre, a Sashalmi és a Gyökér utak kereszteződésében megvizsgálják, hogy miként lehetne egy térfigyelő-kamerát létesíteni. A magasra nyúlt fák és terjeszkedő-szétágazó bokrok visszavágását kérték korábban a lakosok, mondván, a közvilágítás hatékonyságát rontják az ágasbogas gallyak.

Régóta húzódó probléma a Magyar Posta Zrt. Csaba úti logisztikai depója, amely jelentős forgalmat bonyolít le, s emiatt az ott lakók szerint hangos és a családi házakat rongálja.

Mint ismert, pont két évvel ezelőtt a vasútállomás mellől egy nagyobb logisztikai depóba, a Csaba úti logisztikai központba költözött a posta Szolnokon. A régi depó épület korszerűtlen és kicsi volt, csúcsidőszakban az udvaron sátrat kellett felállítani, hogy el tudják helyezni a csomagokat. A Csaba utcában megépült hatezer négyzetméteres logisztikai központban négyszer akkora területen kezelik a csomagokat. S míg a Magyar Posta Zrt. és a város jogosan büszke a modern szolnoki posta-logisztikára, addig a Csaba és Gyökér útiak közül néhányan jogos felháborodásuknak adtak hangot a megnövekedett forgalom és annak zajterhet emelő és épületkárosító hatásai miatt.

Molnár Iván elmondta, hogy meghívására a közelmúltban Szolnokon helyszín-bejárásra érkezett a Magyar Posta Zrt. vezérkara. Körbejárták a depót körülvevő utakat, felmérték a hanghatásokat. A postavezetés ígérete szerint a Gyökér úti egyik ingatlan elé zajvédőfalat építenek, és ez a lehetőség a Csaba út egy részén is megoldást jelenthet a problémákra. A képviselő közölte, hogy noha a Csaba út elején kihelyezték a 3,5 tonnás nehézjárművek behajtását, de még mindig járnak az úton postakamionok, ám e gondot okozó helyzet miatt is megkezdték az egyeztetést a Magyar Postával.

A városképet is szépítik a térségben

A képviselő és a városvezető is hangsúlyozta, hogy a „zöldmunkák” a tavasz beköszöntével megkezdődtek, az említett feladatokat is hamarosan elvégzik az illetékesek. Szintén Molnár Iván és Szalay Ferenc beszélt arról, hogy a városrész több területén a szabálytalankodók illegális hulladéklerakókat emelnek, melyek rontják a városképet. Egy-két helyen már felszámolták a „szemétdombokat”, viszont hasznosabb volna rajtakapni a jogsértőket a felelősségre vonásuk, illetve a méltó büntetésük kiszabása érdekében.