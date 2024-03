Pontyoknak örülhetnek a pecások, több vízbe is helyeztek ki halakat szombaton, a munka vasárnap is folytatódik. A szolnoki Ártéri horgásztó új lakóinak érkezésekor hírportálunk is ott volt.

Forrás: szoljon.hu

Közlekedési baleset történt szombaton kora délelőtt Szolnokon, a Felső-szandai réti üzleti negyed bejáratánál. Az újonnan kialakított forgalmi-terelő sávnál két személyautó ütközött, miután az egyik jármű vezetője nem adott elsőbbséget a másik autónak.

Március 22. a víz világnapja. A jeles nap apropóján a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezetével és társvállalatokkal közösen idén is több programot szervezett.

Egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emelt vádat a Kunszentmártoni Járási Ügyészség egy 28 éves tiszaföldvári férfival szemben. A férfi jelen volt, amikor a rendőrség leszereltette az élettársa gépkocsijáról a rendszámot előző nap, de ő otthon talált egy másik rendszámtáblát, amit felszerelt a másik helyére.

Csütörtökön adták át azt a fejlesztést Jászalsószentgyörgy külterületén, mely a falut Jászapátival összekötő utat az időjárás viszontagságaitól függetlenül járhatóvá tette. Ezzel régi lakossági igényt teljesítettek részlegesen, amivel az ottani tanyákon lakók élete válik könnyebbé.

Sokan kilátogattak szombaton a Berekfürdői Tavaszi Édes Fesztiválra, ahol a hagyományos sütemények mellett a neves főzők által készült birkapörkölt, toros és töltött káposzta, hagymás vér, sült kolbász, készült orjaleves és galaburgyi, paprikás krumpli és babgulyás is.

Március 15-től elindult a Tisza-tóhoz – Poroszlóra és Tiszafüredre – közvetlen budapesti eljutást kínáló Tisza-tó sebesvonat. A sebesvonat május közepéig a hétvégi napokon, majd onnantól kezdve, nyár végéig már naponta közlekedik.

Az elmúlt években nagyon népszerű Szolnokon az Ormos Imre park. Ahogy hétköznapokon is sokan ellátogatnak oda a gyermekeikkel, úgy az ott rendezett programok is sok látogatót vonzanak. Éppen ezért a város egyik leglátogatottabb közösségi tere, szülők, fiatalok kedvenc parkja zebrát kap.

A Szolnok-Tisza Rotary Club ifjúsági szervezetéhez tartozó gyermekek – adománygyűjtési céllal – húsvéti dekorációt, ajándékokat készítettek és kínáltak fel Szandaszőlősön a napokban. A támogató felnőtt klub süteménykóstolással gazdagította a fiatalok kezdeményezését.