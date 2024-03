Régi hagyomány, hogy március 15-én rendezi meg évadnyitó versenyét a Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület.

Körbeülték a versenyzők a tószegi Csónakázó-tavat

Forrás: Beküldött fotó

Idén ötvenketten vállalkoztak a megmérettetésre, és nem is csak tószegi pecások ülték körül a Csónakázó-tavat. Bedekovics Lászlótól, az egyesület elnökétől megtudtuk, a vármegye több településéről jöttek hozzájuk versenyezni, sőt, még messzebbről, a Csongrád-Csanád vármegyében található Csanytelek községből is érkezett résztvevő.

A tavaszi időjárás kedvezett nemcsak a szabadtéri kikapcsolódáshoz, hanem a halak étvágyának is, így kapásból nem volt hiány. Fogták is egymás után a pontyokat és a keszegeket. Külön izgalmat jelentett, hogy dévérkeszegből is lehetett két-három kilós példányokat akasztani. Ezt persze az is elősegítette, hogy a verseny előtt 500 kiló pontyot, majd ugyanennyi termete keszeget telepített a tóba a szervező egyesület.

Az öt órán át tartó versenyen a halak összsúlya döntött a helyezésekről, ennek alapján pontokat is osztottak. Ez már beleszámít az egész évadon át tartó pontversenybe, mely alapján majd el lehet nyerni az Év horgásza díjat.

Ez alkalommal a legeredményesebb horgásznak Fialka György bizonyult, aki nem mellesleg a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége elnöke. Összesen 25,81 kilónyi halat gyűjtött össze szákjában. A második helyezésnek 12,88 kilónyi fogással Nagy Imre örülhetett, ő akasztotta meg egyéblóként a verseny legnagyobb halát, egy 6,65 kilogrammos pontyot. A 9,83 kilónyi uszonyost fogó Nyolczas Krisztiánnak pedig a harmadik hellyel kellett beérnie.

A verseny során összesen 150 kilónyi halat fogtak ki a pecások, a kopoltyúsok természetesen visszanyerték szabadságukat.

A horgászok sem maradtak éhen: a szervezők csülökpörkölttel vendégelték meg a versenyzőket.