Cserkeszőlőn telt házra készülnek a húsvéti ünnepeken. Már az elmúlt hetekben is alig lehetett kiadó szállást találni a tiszazugi településen. A fürdőben egyébként a szokásos programokat tartják meg a következő napokban.

A szolnoki Garden Hotelben Józsa Lili (balról) és Borsi Rebeka a szálloda tojásfát is feldíszítették

Fotó: Mészáros János

– A szállodában húsvét hétfőre mindössze egy üres szoba van. Csütörtökön nyolcvan lakókocsi érkezik és a konténerházak is teljesen megteltek – részletezte Varga Attila polgármester.

A tapasztalatok szerint húsvét után már a kempingben is beindul az élet, előtte a változékony idő miatt inkább a szállodai szobákat választják a vendégek. Az üdülőházak nyáron telnek meg tartósan.

– Simán hozzuk a tavalyi számokat, mind a vendégéjszakák, mind a fürdővendégek esetében – adott áttekintést a forgalomról a településvezető.

Berekfürdőben sem lehet panasz a turisztikai adatokra

A kempingben a fűthető szálláshelyeinket idén is maximálisan lefoglalták. Az 5 új prémium gerendaházunk rendkívüli népszerűségnek örvend. A lakókocsis, lakóautós vendégekből sem lesz hiány, húsvétkor éppen egy lakókocsi találkozó lesz, így azt várom, hogy a zöld terület is meg fog telni

– nyilatkozta Hosszu András, a berekfürdői Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója.

– Négy kültéri gyógyvizes medencével várjuk a hozzánk érkezőket, hiszen a jó időt „megrendeltük”, az ünnep tiszteletére elindítjuk az Iker I-es medencét is. A fedett épületünkben levő másik négy medence – két gyógyvizes, egy élmény- és egy gyerekmedence – is elérhető, hiszen az év minden napján nyitva vagyunk. Hirdettünk húsvéti tojás szépségversenyt, még várjuk a beérkező képeket. A településen Húsvéti Locsoló Forgatag is várja a gyerekeket március 31-én – emlékeztetett az ügyvezető igazgató.

Ez még csak az előszezon a Tisza-tónál

– Még nem dicsekedhetünk, egyelőre minimális nálunk a szállásfoglalás – árulta el Ábrahám Tamás, a tiszafüredi Hableány Hotel igazgatója.

– Idén korán van húsvét, bár jó időt ígérnek a hétvégére, itt nincs fürdő a közelben, a biciklis túrák se indultak még be. A horgászok sem jönnek még több napos kirándulásra. Persze előfordul, hogy betérnek hozzánk olyan szállóvendégek, akik nem jelentkeztek be előre, de itt majd húsvét után várható, hogy megélénkül a forgalom. Az éttermünk viszont nyitva van, rendeléseink is vannak, sokan örülnek, ha nem kell az ünnepek alatt az ételek elkészítésével bajlódniuk, így inkább házhoz szállítást kérnek.

Az asztalfoglalások száma ugrott meg a szolnoki hotelben

A szolnoki Garden Hotelben felemásnak ígérkezik az ünnepi hétvége.

Három-négy évvel ezelőtt még jöttek ilyenkor hozzánk, most viszont alig számíthatunk szállóvendégre

– számolt be róla Falusi János ügyvezető igazgató.

– Az emberek inkább azokat a városokat választják, ahol különféle fürdők működnek, olyan attrakciókat keresnek, melyek vonzzák a látogatókat, de a nagyszabású húsvéti programok is népszerűek. Így mi is nagyon várjuk, hogy elkészüljenek Szolnokon azok a fejlesztések, amelyek tovább növelhetik a város turisztikai vonzerejét – hangoztatta az igazgató. – Viszont szép számú asztalfoglalásunk van az ünnepre. Vasárnap svédasztalos ebéddel várjuk a szolnokiakat, hidegtálakkal, sonkával, kocsonyával, bárányból készült ételekkel is várjuk a vendégeket, és mivel jó időt ígérnek, a kerthelyiséget is megnyitjuk.