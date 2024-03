Az eseményen Patkós Éva alpolgármester is köszöntötte a gyerekeket és a megjelenteket, aki elsősorban óvó néniként szólt az apróságokhoz.

– Képzeljétek, engem is meglocsoltak már. Biztosan minden lány várja a locsolkodókat és minden fiú várja, hogy piros tojást kapjon. Addig pedig és persze az ünnep után is játsszatok nagyokat és mulassatok itt a téren, aminek megalkotásában ti is részt vetteket. Büszkék lehettek magatokra, nagyon szép alkotások születtek – fogalmazott Patkós Éva, a Csodavár Óvoda vezetője.

A köszöntők után a gyerekek megcsodálták a tojásokat, örömmel vették birtokba a parkot, ahol igazi nyuszibuli kerekedett. A közösségi ház dolgozói zenés programokkal kedveskedtek az óvodásoknak. Meglepetésként megérkezett Nyuszi úr, aki együtt táncolt és énekelt a gyerekekkel.

A húsvéti park várja a látogatókat, akik egészen április 22-éig megtekinthetik az összefogással készült dekorációt.