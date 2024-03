Szoljon podcast 42 perce

Ez a növény a gazdák új kedvence – akár félkilós termés is nőhet belőle a jászkunsági kertekben

Az elmúlt évtizedben a Jászkunságot is meghódította a füge, egyre többen vágnak bele a termesztésébe akár csak kedvtelésből is. Nem mindegy azonban, hogyan csináljuk! Hírportálunk szakértője, Iglódi Ferenc cserkeszőlői kertész elárulta a fügetermesztés legfontosabb alapszabályát és beszélt arról is, ha mindent jól csinálunk, akkor akár félkilós termésnek is örülhetünk majd.

Pakainé Pusztai Nóra

Eljött a tavasz, a jászkunsági gazdák is egyre több idejüket töltik a kertben. És bizony bőven akadnak közülük, akik szívesen kipróbálnának valami újat, évről évre egyre több kertbarát gondol arra, hogy akár fügét is termeszthetne! Iglódi Ferenc kertész szerint a füge már most is kedvelt növénynek számít a Jászkunságban

Fotó: P. Pusztai Nóra Az ötlet ma már messze nem számít abszurdnak, sőt! Az egykor szinte kizárólag csak a mediterrán területeken termesztett gyümölcs ugyanis ma már egyre inkább megbarátkozik térségünk folyamatosan változó klímájával. A füge tehát ma már a Jászkunságban is remekül eléldegél, de vajon mire kell odafigyelni a nevelésekor? Vidékünkön is egyre több kertbarát belevág – Jó fajtát kell szerezni, ez alapszabály – szögezte le elöljáróban Iglódi Ferenc cserkeszőlői kertész, aki korábban már a kivi-, a banán- és a papajatermesztés fortélyairól is mesélt hírportálunknak. A füge mediterrán növény, hazánkban eddig leginkább Pécs környékén volt elterjedt, de a vidékünkön is egyre többen nevelgetik. Ha mindent jól csinálunk, akkor teremhet akár fél kilós gyümölcs is! Nem mindegy, hogyan kezdjük szaporítani – Javaslom a kék fügét. A szaporítása bujtással lehetséges. Egy, mondjuk a szomszédban jól termő ágát le kell ásni a föld alá, csak a végét hagyjuk kint, és időnként locsoljuk. Őszre begyökeresedik, akkor lehet eldarabolni, hogy sok kis tő legyen – magyarázta a cserkeszőlői szakértő. A lényeg a türelem: hosszú évekig kell várni A másik megoldás, hogy rügyfakadás körül még nem késő kérni abból az ágból, ami megtetszett nekünk: 20-25 centis darabokat le lehet iskolázni, mint a szőlőnél. Iglódi Ferenc arról is beszélt hírportálunknak, hogy divatba jött egy másik növény is: a gránátalma, ennek van fagytűrő fajtája is. Ami pedig szerinte igazán fontos, az az, hogy ne legyünk türelmetlenek, minden növénynél kell három-négy évet várni, míg termőre fordul – fejtette ki. Tippek azoknak, akik inkább veteményeznek A tavasz beköszöntével elkezdhetünk dolgozni a konyhakertekben is. A hagymát és zöldségféléket, valamint a borsót a fagyok után egyből el kell ültetni. És persze a dísznövényeinket is megfelelő módon kell gondoznunk: kedvelt növény például a hortenzia, ez a savanyú földet részesíti előnyben, például a keceli tőzeget, 50-60 centi mélyen ki kell cserélni a talajt, és abba beleültetni. – A metszése nagyon fontos, amikor virágzik, akkor nem lehet. A virágot úgy tudjuk megtartani, hogy amikor elvirágzott, az első rügynél kell levágni – emelte ki Iglódi Ferenc. Hozzátette: nem érdemes leszedni, akkor eleshetünk a következő év díszétől. – Értéke, akár fagyok utánig is kitart, a beszáradt virág sokáig nem veszti el a színét – emelte ki. A fóliasátrakban is megkezdődik a munka Iglódi Ferenc arról is beszélt, hogy áprilisban a nem fűtött fóliasátrakat is beültetik, a földbe mindenféle zöldségnövény kerülhet. – A cukkinit porozni kell úgy, hogy a termő és porzó virágot össze kell érinteni, de a paprika és paradicsom alá nem lehet ültetni, mert elnyomják egymást. Ezt meg kell tervezni – magyarázta Iglódi Ferenc. A cserkeszőlői szakember aktuális kerti munkákkal kapcsolatos további tanácsait meghallgathatja podcastadásunkban! A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.

