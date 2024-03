A Felvi.hu tájékoztatása szerint a tavalyi évhez képest erősödött a vidéki egyetemek iránti érdeklődés. Az alapképzések közül az óvodapedagógus a népszerűbbek közé tartozik, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusán is meghirdettek.

Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa is várja a továbbtanulókat

Forrás: Jászok Egyesülete Facebook-oldala

Ahogy a számokból kiderül, a jászsági intézmény által kínált szakokra 1383 jelentkezés futott be, 488-an első helyen tanulnának a Jászság fővárosában.

Az Informatikai Kar népszerűsége némiképpen csökkent ezúttal a két képzési helyen 1587-en folytatnák tanulmányaikat tovább nappalin, levelezőn, állami, vagy önköltséges finanszírozásban. A továbbtanulni szándékozók, 530-an elsősorban Egert, vagy Jászberényt választanák, de főként előbbit.

A Heol.hu hírportál információi szerint a Pedagógiai Karon 3528 jelentkezést regisztráltak, 1125 első helyest. Az egri pedagógusképzésekre 2312 jelentkezés érkezett, míg a jászberényi campusra 1216 lapot nyújtottak be, 440-en első helyen. Tovább emelkedett a gyógypedagógia képzésre jelentkezések száma, Jászberényt négyszázan választanák. A jelentkezők többsége alapképzési szakokra nyújtotta be a szükséges dokumentumokat. Az is elmondható, hogy jórészt államilag támogatott képzések mellé került az iksz.