Jászboldogházi gyerekek kísérték be a játékosokat a pályára a magyar-koszovói meccsen

Március 26-án, a Puskás Ferenc stadionban a jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola tanulói kísérhették be a pályára a koszovói játékosokat a magyar játékosok mellett - számolt be az örömteli eseményről az iskola közösségi oldalán Tóth Pál igazgató. Mint megtudtuk, egy hónappal ezelőtt, február közepén pályáztak a Bozsik Intézményi Programban játékoskísérőnek. Ezt a nem mindennapi, élményteli feladatot immár másodjára nyerte el az iskola, ugyanis 2017. október 10-én is lehetőséget kaptak.

– Kedden 15:30-kor indultunk útnak Budapestre. A 19 órakor kezdődő válogatott meccs előtt egy órával kellett odaérnünk, ahol sikeres beléptetés után egy öltözőbe kísérték csapatunkat. Minden tanulóra aláöltözet, magyar címeres mez, nadrág és sportszár várt. Gyors átöltözés után a játékoskijáróban sorakoztunk, ahová előbb a magyar (Ádám Martin, Szoboszlai, Dibusz, Marco Rossi és a csapat összes tagja), majd a koszovói válogatott is megérkezett. A jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola tanulói kísérhették be a pályára a koszovói játékosokat

Forrás: Facebook Mátyás Király Általános Iskola. Miután a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik az utolsó instrukciókkal is ellátta a csapatot, a két válogatott tanulóinkkal megindult a szép számban összegyűlt szurkolók elé. A himnuszok után levonultak a gyerekek a pályáról, az átöltözést követően felültünk a lelátóra szurkolni a nemzeti tizenegynek - olvasható az élménybeszámolóban. Bónuszként minden tanuló megkapta a nemzeti mezt emlékbe. Tóth Pál köszönetet mondott mindenkinek a nagyszerű élményért. A boldogházi tizenegy: Szepesi Bence Kis-Varga Martin Tóth István Turóczi Hunor Zsoldi Botond Rákosi-Szabó Barna Joó-Kovács Balázs Dudás Zoltán Vámosi Noel Szöllősi Péter Kerék Dominik

