Úgy tűnik, megoldódtak a szabadon csatangoló kutyákkal kapcsolatos problémák Tiszasülyön. Mint február elején arról hírt adtunk, a településen két kutya garázdálkodása borzolta a kedélyeket és okozott jelentős kárt a háziállatok állományában. Végül Nagy Richárd polgármester vezetésével megfigyelő csapat verbuválódott, hogy megtalálják az ebeket.

Forrás: Illusztráció / Getty Images

Sikerült is beazonosítani, honnan szökött el a két kutya. A gazdájuk is elismerte, hogy övé a két állat, melyeket a történtek miatt elszállítottak a jászladányi gyepmesteri telepre. A környéken élők pedig bizakodtak, hogy valóban a „bűnös” kutyákat gyűjtötték be, és megszűnnek végre a háziállatok elleni támadások.

Megkérdeztük Nagy Richárd polgármestert, mik a fejlemények az üggyel kapcsolatban.

A polgármester elmondta, a jegyző kötelezte a kutyatartót, hogy gondoskodjon a portája megfelelő bekerítéséről, ez feltétele volt ugyanis annak, hogy visszakapja az állatait. Ez meg is történt, így az ebek hazakerültek, de már nem tudnak kijutni az utcára. Az érintett utcák lakosaitól sem érkezett azóta panasz, de mint mondta, olyan persze előfordul a településükön, hogy valahol átszökik a kutya a szomszédba és elkap egy-egy csirkét.