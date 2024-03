A rendezvényre 14 lovas egyesület tagjai érkeztek. A versenyen közel 120 start volt 40 lóval és 64 lovassal.

Fotó: Kiss János

A versenyzők 4-5 éves korosztálytól 35-40 éves korig mérték össze ügyességüket. A ragyogó napsütés sokakat vonzott a helyszínre, ahol büfé és kürtőskalács is várta az érdeklődőket. A szervezők a jövőben is terveznek hasonló versenyeket, valamint készülnek a tavaszi és a nyári táborok szervezésére is.