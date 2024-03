– Áttekintettük a tavalyi évet és megbeszéltük, mi az, amit idén szeretnénk megvalósítani – számolt be róla Lászlóné Nagy Ilona elnök.

Döntöttünk arról, hogy ez évben két nagy kirándulást szervezünk. Idén eggyel több Derűs órát rendezünk, eddig ugyanis évente három alkalommal tartottunk meg ezt a zenés-táncos, kulturális programot az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. Idén négy lesz.

– Beszéltünk arról is, hogy tavaly milyen jól sikerült az első városi rejtvényfejtő versenyünk, így az idén is szeretnénk megrendezni. Újdonság is lesz. Van egy új klubunk, mainek tevékenysége gerincét a Rummikub nevű társasjáték adja, a társaság tagja egy országos szervezetnek is, és havonta mindig máshol rendeznek társasjáték versenyt. Eldöntöttük, hogy ez a klub egyesületünkkel közösen szervez májusban Szolnokon is egy versenyt a Rummikub kedvelők számára.