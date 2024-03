Ma még repedezett, de hamarosan simává, könnyen járhatóvá válik, esti fényeit pedig modern izzók ontják majd a friss aszfaltra – ez a leírás több útra is illik Jászalsószentgyörgyön, úgymint a Délibáb, Árpád, Széchenyi, Vízimalom és Tavaszmező. Közös ezekben az utakban, hogy várhatóan nyárra felújítják burkolatukat annak a százszázalékos intenzitású TOP Plusz pályázatnak a részeként, melyben Jászalsószentgyörgy 200 millió forintot nyert el belterületi útjainak felújítására.

Szarvák Imre, a település polgármestere ismertette a projekt elemeit

Fotó: Pesti József

A projekt kapcsán csütörtökön tartott ismertetőt Szarvák Imre, a település polgármestere. Ebből pedig kiderült az is, a pályázati forrásból jut a közvilágítás korszerűsítésére is. A fejlesztéssel érintett utak mentén ugyanis korszerűsítik a közvilágítást is, energiatakarékos LED-es lámpákat szerelnek fel, ezzel hosszútávon is biztosítva a közvilágítás gazdaságos működtetését és javítva a község fenntarthatóságát.

Elhangzott, Jászalsószentgyörgy a lehetőségeihez mérten korábban is folyamatosan fejlesztette úthálózatát, létrehozott kerékpárutat is. A településen ráadásul gyűjtőutak futnak össze a környező községek irányából, nem mellesleg Szentgyörgyön fut át a 32-es főút.

A mostani fejlesztés egyébként tavaly januárban kapott zöld utat és 2023 februárjában írták alá a támogatási szerződést. Ha a munkálatok a tervek szerint haladnak, a kivitelezés augusztusra fejeződik be. A projekt a Széchenyi Terv Plusz Program keretében valósul meg.