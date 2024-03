Ropták a táncot a fellépők Rákóczifalva sportcsarnokában a múlt hétvégén. Itt rendezte meg ugyanis támogatói bálját a Rákóczi Néptáncegyüttes és a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Fergetegesen ropta a Rákóczi Néptáncegyüttes

A nagyszabású mulatságon bemutatkozhattak azok a gyerekek is, akik az iskola nemrégiben megrendezett népdaléneklő háziversenyén különdíjként nyerték el ezt a lehetőséget. A népi tánchagyományok felelevenítése után a báli hangulathoz a zenét az Abonyi Mulatós Zenekar szolgáltatta, mulatott is a nép hajnalig. Magyar Fanni szervező elmondta, sikeres volt a program, sokan vettek támogatói jegyet olyanok is, akik nem tudtam eljönni a bálra. Tombolatárgyakból sem volt hiány.