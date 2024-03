– Február utolsó napján, a Fő úton ugrott az autó elé a kistestű, kóbor kutya. A lakosok értesítettek bennünket, hogy ott vergődik az árokban – kezdte az összefogás erejével megmentett kiskutya történetét Bander József, Tiszapüspöki polgármestere.

Forrás: Beküldött fotó

– Az önkormányzat munkatársai a helyszínre siettek, és megtalálták a láthatóan sérült állatot. Megosztottuk a közösségi oldalon a történetet, várva, hogy jelentkezik a gazdája, de nem jött. Így a telephelyünkre szállítottuk, majd elvittük az állatorvoshoz. Jászapátiban fogadta dr. Fux Attila. Megállapította, hogy három helyen is csonttörést szenvedett az állat, eltört a medencéje és a lába is, kiderült hogy műteni kell. Lekezelte, és azt mondta, hétfőn vihentjük a műtétre – mesélte a településvezető.

Mint elmondta, a település állatbarát, az önkormányzat munkatársai pedig szociálisan érzékenyek, ezért szerették volna mindenáron megmenteni a sérült ebet.

Az összefogás ereje mentette meg a sérült jószágot

– A műtét maga jelentős összegbe került volna, de doktor úr is méltányos áron vállalta, valamint az önkormányzaton kívül Nagy Gábor, egy heves vármegyei vállalkozó – aki éppen a helyszínen volt, amikor bevittük a kuyát– ő is felajánlotta a segítségét, emellett az állatot elütő helyi férfi is ragaszkodott ahhoz, hogy beszálljon a költségbe. Fontos, hogy vétlen volt, mert a kutya hirtelen az autó elé ugrott, ez a kamerafelvételeken is látszik. Azonnal jelentkezett a felhívásunkra, és akkor amikor megtörtént a baleset, egy idő után vissza is ment a helyszínre, de addigra már elvittük az állatot – emelte ki a polgármester.

Forrás: Beküldött fotó

Bander József elmondta, a sikeres mentőakció eredményeképpen a kutyát március 4-én, hétfőn megműtötték, jelenleg lábadozik.

– Most minden oltása megvan, ivartalanítás után befogadót keresünk számára. Legyen ez tanulság kis kedvenceink tartása terén, hiszen felelősek vagyunk értük. Aki ezt nem érti, minimum ne akarjon kisállatot! – hangsúlyozta a polgármester.

Nagy gondot jelentenek a kóbor kutyák Püspökiben is

Ahogy az ország számos településén, Tiszapüspökiben is gondot okoznak a gazdátlan, vagy a falkában kóborló kutyák az utcákon. Főleg ilyenkor, tavasszal, a párzási időszakban.

– A felelőtlen ebtartás miatt nem nagyon tudjuk kezelni a helyzetet, bár rendszeresen hívjuk az állatbefogót. A kutyák ilyenkor falkákba verődve járják a települést. Az állatbefogó amikor odamegy egy falkához, és egy kutyát eltalál, az elszalad, és elbújik a gazba. A többi pedig szétszalad. Azokat a kutyákat tudjuk befogni, amelyeket véletlenül sikerül beszorítani egy udvarba, mert nem tud elmenekülni – mondta a problémával kapcsolatban Bander József polgármester.