– A homoki Révay EGYMI-ben nagy hagyománya van a terápiás lovagoltatásnak, melynek számos jótékony hatását tapasztalhatták meg a fogyatékkal élők az intézményben – mondta Szabó Mihály Balázs főigazgató.

Száz jegy kelt el a Révay jótékonysági báljára

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Betti, a terápiás lovuk tavaly elpusztult, így a foglalkozásokat is szüneteltetni kellett. Gondoltak egyet és jótékonysági bált szerveztek, melynek bevételét egy új állat vásárlására fordítják.

– 4 hét alatt szerveztük meg a bált, kijelöltük az időpontot, kiküldtük a meghívókat és a támogatást kérő leveleket – mondta Barcza Gábor, a Révay György szakiskolai intézményegység-vezetője.

A Bárczi Gusztáv Gyermekszervezet és Diáksportkör tehát határozott céllal hívta életre a március 8-i bált, mely minden várakozást felülmúlt. A műsorokat köszöntők követték, majd a vacsora után hajnalig tartott a zenés mulatság.

A szandaszőlősi néptáncosok léptek fel Homokon

– Már napokkal az időpont előtt elfogyott mind a 100 jegy, rengeteg tombolafelajánlás is érkezett. Több, mint két és fél millió forint gyűlt össze, amit így már nemcsak a ló vásárlására, hanem a tartás körülményeinek javítására is fordíthatunk, sőt a tervek szerint a terápiás foglalkozásokhoz szükséges eszköztárat is frissítenénk – magyarázta hálával a hangjában Barcza Gábor.

Több felületen is kerestek lovat, még nem találták meg a tökéleteset, de bíznak benne, hogy ebből a keretből újra tudják indítani a terápiás lovagoltatást a Révay-ban.