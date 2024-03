Hitetlenkedve fogtuk a fejünket, miközben Földvári István falugondnokkal álltunk az újszilvási tanya mellett. Nem is tanya volt az. Romhalmaz csupán, amely mellett elballagott az idő. De ottjártunkkor távolról sem volt lakatlan. Udvarán több tucatnyi kutya bóklászott, a romok között keresgették helyüket a márciusi napsütésben.

Mintegy harminc kutya várja még, hogy menhelyre vigyék őket az újszilvási romos tanyáról. Ebek harmincadja?

Fotó: Mészáros János

A putriból aztán hirtelen előbukkant még egy kutya. Aztán még egy. És még egy. Az Újszilvás határában álló tanyán összesen nagyjából harminc kutya lakott. Csak. Azért „csak”, mert lakhattak volna háromszor annyian is.

– Mikor először itt voltunk, még a padlásról is kutyák kukucskáltak – mondta a falugondok. Szavait igazolandó pedig kotorászás hallatszott a leszakadóban lévő padlásról, ahonnan kisvártatva jó adag törmelék hullott alá. – Ez is egy kutya lesz – tette hozzá. Ez volt az etetőjük – intett egy néhány literes, silány műanyagedényre. – Amit kaptak, az épp arra jó, hogy az állatok éhen nem döglöttek.

Mindnek azonban biztosan nem volt elég. Az udvaron elhullott kutyák csontjait találtuk, de friss tetemeknek is lenniük kellett, a tanya körül dögszagot kevergetett a langyos tavaszi szél. Miközben álltunk a látvány előtt, az újszilvási önkormányzat munkatársai épp dróthálóval igyekeztek megerősíteni a viskó kerítését, megelőzendő a helyzet további romlását.

Elhullott állat maradványai Újszilváson, a spontán létrehozott ebtelepen

Fotó: Mészáros János

Szabályozatlanul sokasodtak a spontán telepen

Lassan három éve már, hogy ez az ügy érlelődött – árulta el hírportálunknak Petrányi Csaba, Újszilvás polgármestere. Egy hatvan év körüli helyi nő elkezdte egyre-másra magához fogadni a környék kutyáit, melyekkel aztán együtt élt, együtt evett, együtt aludt. Az állatok szabadon sokasodtak oltás, chip és szakszerű ellátás híján. A végén már mintegy 80-100 ebbel osztotta meg hajlékát.

Az a ház egyébként még nem az a düledék volt, ahol március elején a kutyák egy része végül kikötött. Pár száz méterrel odébb állt, ugyancsak Újszilvás külterületén. A jelenségről korábban a TV2 is forgatott, és már abból a felvételből is kiderült, ideálisnak semmiképp sem mondható körülmények uralkodtak az újszilvási „kutyabirodalomban”. A Tényeknek az asszony akkor úgy nyilatkozott, nem bántja az állatokat.

“Az utolsó forintomat is odaadom nekik. Lemondok egy csomó mindenről azért, hogy ezeknek a kutyáknak jólétük legyen. Ezek olyan kutyák, amiket más emberek kidobáltak, az udvaromba bedobáltak zsákban” – fogalmazott a csatornának a nő, akinek állítása szerint gyerekei elvesztése óta az állatok jelentették a családját.

Ötven tetemet találtak a hűtőben

Azóta viszont már nincs a kutyákkal. Mint Petrányi Csaba mondta, korábban évekig állt az ügy, noha az önkormányzat szerette volna felszámolni a rögtönzött ebtelepet. Az ebtartás ügyében ugyanis csak belterületen jogosult dönteni az önkormányzat. A jegyző kezdeményezte is korábban az állatok állami gondozásba vételét, az asszony kapott határozatot, bírságot is a Ceglédi Járási Hivataltól, de semmi haszna nem volt, figyelmen kívül hagyta a felszólításokat – mondta a polgármester.

Petrányi Csaba, Újszilvás polgármestere hírportálunknak elmondta, évek óta szerették volna megszünteti az áldatlan állapotokat a tanyán, és megfelelő helyet találni a kutyáknak

Fotó: Mészáros János

Nehezítette a dolgot az is, hogy a ház nem a nő tulajdona volt, szívességből használta az ingatlant. Ahová – a polgármester elmondása szerint – a nő nem is akarta beengedni a hatóságot, csak rendőri segítséggel jutottak be. Az ügymenet egyébként végül egy sajnálatos eset kapcsán gyorsult fel: az egyik állat rátámadott egy kislányra, akinek szerencsére nem esett komoly baja. Ezt követően kezdték el menhelyre szállítani az állatokat.

Az eset kapcsán megkerestük a területileg illetékes Pest Vármegyei Kormányhivatalt is. Azt írták, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően – közérdekű bejelentés alapján – Újszilvás külterületén vizsgálatot rendeltek el egy állattartóval szemben. A jogsértő helyzet rendezése, továbbá az állatok védelme érdekében többszöri helyszíni szemlét, felszólítást, valamint bírság kiszabását követően a kormányhivatal összehangolt hatósági intézkedés eredményeképp összesen 69 kutya biztonságos helyre történő elszállításáról gondoskodott.

Minden állatot azonban így sem lehetett megmenteni. Az újszilvási településvezető a főállatorvostól és az állatvédőktől kapott információi szerint ötven kutya tetemére az asszony hűtőjében bukkantak rá. A folyamat ráadásul egy ponton megakadt: március 1-jére az állatok lakhelye leégett.

– Nem állíthatjuk, hogy felgyújtotta a házat, mert nincs rá bizonyítékunk – tárta szét a kezét Földvári István. A falugondnok szerint az állatok egy részét átszoktatta a másik, jelenlegi lakhelyükre. Majd vélhetően beeresztette a kutyákat az erdőbe, márciusra virradóra aztán az eredeti tanya leégett, az asszony pedig eltűnt Újszilvásról.

A kutyák eredeti lakhelye rejtélyes körülmények között leégett márciusra

Fotó: Mészáros János

Az önkormányzat felszámolná a kutyatanyát

Az állatok első, lángok martalékává lett hajlékánál még a tűz után pár nappal későbbi látogatásunkkor is ténfergett néhány eb. Azok még csak akkor szállingóztak vissza az erdőből. Többek között ezért sem lehet megmondani, pontosan hány állatról kell majd végül gondoskodni. Meg azért sem, mert az állatokat nem ivartalanították, így azok ellenőrizetlenül szaporodtak, sokszor belterjesen is. Földvári István elmondása szerint csak a legutóbb bevitt kutyák közül tíz volt vemhes.

Az önkormányzat végső célja az, hogy az állatok jó helyre kerüljenek, és a putriban rögtönzött telepet felszámolják. Utóbbit már csak azért is szeretnék, mert a kutyák ily’ módon tartása nem csak méltatlan, de költséges is. A község csak a kerítés megerősítésére elköltött már 700 ezer forintot. A kutyák ellátása és elhelyezése pedig az állam számláját is milliókkal terhelheti meg.

Az újszilvási önkormányzat munkatársai erősítik meg az állatok ideiglenes lakhelyeként szolgáló tanyát. Nem olcsó mulatság

Fotó: Mészáros János

Az ügyben megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. A rendőrségtől azt a választ kaptuk, hogy az ügyben szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel, az ügyben a rendőrség nem folytat és nem is folytatott eljárást.