A tizedik Szolnoki Országos Vasúttörténeti- és Vasútmodell Kiállítás idén is időutazásra hívja a látogatókat az Aba-Novák Agórába. Fontos szerepet játszott az ország közlekedésében a Szolnok és Budapest közötti vasútvonal, amely 177 éves. Pálinkás Csaba, az esemény rendezvényszervezője már nyolc éve azon munkálkodik, hogy évről-évre színes programok várják a családokat.

Idén is több ezren ellátogattak a vasútmodell kiállításra

Fotó: Nagy Balázs

– A vasúttörténeti kiállítás szervezése körülbelül három intenzívebb hónapot vesz igénybe, azonban az ötletelés már jóval azelőtt elkezdődik – mesélte. – Ilyenkor az ország több pontjáról ellátogatnak hozzánk, így idén is négy és hatezer közötti létszámra számítunk. Ebben az esztendőben azt tűztük ki célul, hogy a tíz év alatt velünk együttműködő kiállítók mindegyikét meghívjuk a rendezvényünkre. Mindezt egy szervezet kivételével sikerült is megvalósítani. Szerencsére állandóan megújulnak a kiállítóink, így minden esztendőben akad valami újdonság. Ezúttal például talákozhatunk az 1931-ben felrobbantott Biatorbágyi vasúti viadukttal is a makettek között.

De nem csak a múltba kalandozhatunk! A kiállítás során lenyűgöző vasúti minivilágokba csöppenhetünk, ahol újraélhetjük a múltat és betekintést nyerhetünk a vasúti közlekedés izgalmas mindennapjaiba. A legkisebbek egy napra akár a kalauzok bőrébe is bújhatnak.

A rendezvény családi élménynek is nagyszerű, hiszen rengeteg interaktív programmal, játékos feladatokkal és különleges bemutatókkal várják az érdeklődőket.