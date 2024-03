A digitális kultúra kezdete 49 perce

Retrószámítógépeket mutatnak be a túrkevei kiállításon

BASIC nyelv, Commodore 64, Space Invaders... Vannak, akik emlékeznek, és tudják, mik ezek. Most bárki „visszautazhat a múltba”, és megismerkedhet azzal, hogyan is kezdődött a digitális oktatás az iskolákban. Túrkevén egy különleges kiállításon mutatják be az egykori számítógépeket.

Rimóczi Ágnes Rimóczi Ágnes

Új időszaki kiállítást mutat be az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány – a Neumann Társaság szakmai anyagaira építve – az iskolagépek történetéről. School-Computer – a digitális kultúra megjelenése a közoktatásban a címe a tárlatnak, amely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával március 8-tól május 1-ig Túrkevén, a Finta Múzeum Vadász Pál Kiállítótermében, majd május második felétől Budapesten, a Neumann Társaság Báthori utcai székházában lesz látható. Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció Az időszaki kiállítás a magyar középiskolai informatikaoktatás történetéből nyújt egy áttekintést, fókuszban azzal az időszakkal, az 1980-as évek első felével, amikor kormányzati program keretében kezdték el ellátni a hazai iskolákat számítógépekkel. A kiállítás is rávilágít, hogy az informatikai infrastruktúra nem elegendő egy ország digitalizációjához – az igény felkeltéséhez és az ismeretek átadásához kellenek azok a nagy tanáregyéniségek és versenyszervezők is, akik nemzedékeknek adják át a tudásukat. A tárlaton mintegy negyedszáz – az ITMA szegedi gyűjteményéből és a Neumann Társaság szegedi Informatika Történeti Kiállításából származó – muzeális értékű számítógép, továbbá kazetták, szoftverek, dokumentumok is láthatóak az iskolai számítástechnika hőskorából. A tárlat tablóin nagy informatikatanárokról, példaképekről is olvashatunk, köztük Kovács Mihály piarista tanárról és Vincze Sándorról, a kisújszállási Móricz Középiskola tanáráról, akik már az 1950-es évek végén elkezdték a modern informatika előzményét, a kibernetikát tanítani. Az igazi áttörést az 1983-84-es évektől az Iskolaszámítógép program jelentette. – Reményeim szerint a kiállítás alkalmat ad arra, hogy a digitális kultúrát oktatók bemutassák a személyi számítógép evolúcióját diákjaiknak – és kedvet csináljanak a Neumann Társaság azon versenyeihez is, mint a Nemes Tihamér verseny és a Neumann Verseny, amelyek az 1980-as évek közepe óta, folyamatos megújulással követik az informatika fejlődését – és rengeteg magyar fiatalt indítottak el az IT-pályán – fogalmazta meg Képes Gábor, a tárlat rendezője, a Neumann Társaság igazgatója a SCHOOL-COMPUTER koncepcióját. A kiállítást március 8-án, pénteken délután fél ötkor nyitják meg.

