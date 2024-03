Az egyik internetes hírportál kedden megjelent információi szerint a szolnoki Vízpart körútra tervezett négycsillagos Riverstone Hotel (Tiszakavics Szálloda) mégsem épül meg.

A Riverstone Hotel aktuális állapota

Fotó: Mészáros Géza

Annak ellenére sem, hogy hírportálunk február végén még azt írta a beruházás projektvezetőjével készített interjúban, hogy a kivitelezési munkálatok átmeneti átmeneti lelassulása után idén tavasszal folytatódik az építkezés: „Jelenleg a tervezett átadás 2025 év végére tehető, a kivitelezés megcsúszása esetén legfeljebb egy-másfél évvel kitolódik, de mivel ennek jelentős többletköltsége lenne, ezért a beruházó nem érdekelt a határidő meghosszabbításában” – nyilatkozta két héttel ezelőtt a projektvezető.

„Betontorzó Szolnokon: luxushotelt ígértek állami milliárdokból, most a hatóság leállíttatta az építkezést” – jelent meg március 12-én az országos hírportálon a hír. Arról számoltak be, hogy „...az építkezés az elejétől fogva szabálytalanul ment, ami most kiderült, így a hatóságok megtiltották, hogy folytassák azt. Az esettel összefüggésben a NAV-nál költségvetési csalás gyanúja miatt indítottak eljárást. Közben a kivitelező 450 millió forintot követel a beruházótól, aki viszont inkább felmondaná az építési szerződést…”.

– Az országos hírportálon kedden megjelent információk nem fedik a valóságot, E tekintetben cégünk azonnali helyreigazításra kötelezi a hírportált – válaszolt megkeresésünkre a Green Plan-csoport képviselője.