A Szolnok és Jászberény környéki települések átmenő teherforgalmának csökkentése érdekében március 27-től 20 tonnás súlykorlátozást vezetnek be a szakemberek az M4-es autóúttól északra, a 32-es főúttól keletre, a 31-es főúttól délre, valamint a Tisza folyótól nyugatra lévő kijelölt terület egyes közútjain.

Ha kell, finomhangolást végeznek majd

Ahogy arról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztálya hírportálunkat tájékoztatta: a bevezetést követően a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik majd az új forgalmi rend hatását, és szükség esetén finomhangolásokat végeznek a gördülékeny közlekedés fenntartása érdekében.

Hamarosan életbe lép a korlátozás

– Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az elmúlt években számos közúti fejlesztés valósulhatott meg, forgalomba helyezték az M4-es gyorsforgalmi utat és több kiemelkedő útfelújítási beruházás is lezajlott Jászberény térségében – részletezték az társaság illetékesei.

Megnőtt a forgalom, lépni kellett

– A fejlesztések hatására azonban a Szolnok és Jászberény környéki települések átmenő teherforgalma is jelentősen megnőtt, mely a települések lakóinak életminőségét is nagyban befolyásolja. Ezért az érintett önkormányzatok, a közlekedési hatóság, a rendőrség és a Magyar Közút szakemberei a forgalmi rend módosítása mellett döntöttek. Ez azt jelenti, hogy súlykorlátozást vezetnek be a Jászapáti, Jászjákóhalma, Jásztelek, Jászalsószentgyörgy, Szászberek és Besenyszög településeken áthaladó közutakon, mely alól a célforgalom lehet majd csak kivétel – áll a Közút közleményében.

Kamerákkal ellenőrzik a rendet

Megtudtuk: az új forgalmi rend betartását a térfigyelő kamerarendszerekkel rendszeresen ellenőrzik majd, a korlátozással érintett szakaszok jogtalan használata pedig feljelentést von maga után. Ezért a szakemberek minden tehergépjármű vezetőtől azt kérik, hogy az új forgalmi rendnek megfelelően közlekedjen a térségben.