A Kislépték Egyesület főszervezésében, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat társszervezésében a közelmúltban tartották meg III. Rel expót, vagyis a Rövid Élelmiszer-ellátási Lánc konferenciát és kiállítást Jakabszálláson. Az eseményen átadták az év segítő hatósági szakembere díjakat is.

A Jász-Nagykun-Szolnoki Vármegyei Kormányhivatal szakemberét, Szebenyi Istvánt (balról a második) is elismerték

Forrás: Kislépték Egyesület

– Eddig tizennyolc egyéni és egy csoportos díjat ítélt oda a zsűri, azoknak a szakembereknek, akik együtt lélegeznek a termelőkkel, a vidékkel. Ha ők nem lennének, nem lennének ilyen termékeink. Kell az innováció és kell az újragondolás, amihez elengedhetetlen a segítő hatósági szakember szakmaisága, emberbaráti segítő munkája, rugalmas, hagyományokat tisztelő hozzáállása – hangsúlyozta a Kislépték Egyesület elnöke, dr. Kujáni Katalin.

Kiemelte továbbá, hogy a díjjal továbbra is a szakember segítő munkáját, hozzáállását szeretnék elismerni a legsokszínűbb szegmens, a kistermelők, családi gazdaságok, falusi vendégasztal szolgáltatók, vidéki turisztikai szolgáltatók, fejlesztését segítő szervezetek, közösségek ajánlásával.

Ahogy az egyesület honlapján is olvasható: idén négy segítő hatósági szakember részesülhetett a 2023-as munkájuk alapján a kitüntetésben. Köztük egy jászkunsági szakember: Szebenyi István. Ahogy a méltatásban olvasható: a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetője a helyi kis-, és őstermelőket segíti. A helyi rendezvények és piacok folyamatos tanácsadója, látogatója, időnként résztvevője. Az egyébként Nagykörűben élő szakember maga is részt vesz a helyi cseresznyetermelő hagyományokban, mint őstermelő. Innovatív kistermelőként cseresznye feldolgozással is kísérletezik (cseresznyemustár).

A helyi turisztikai egyesület és helyi termék klubnak alapító tagja.

Mellette egy Bács-Kiskun-, egy Veszprém- és egy Baranya vármegyei szakembert ismertek el.