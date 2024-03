A Jászságban található a vármegyei civil szerveztek harmada. Mivel a térség mindennapjaiban aktívak és jelentős szerepet vállalnak a civilek, így tevékenységük támogatására a Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózatának részeként Civil Pontot hoztak létre Jászárokszálláson.

Ünnepélyes keretek között adták át a Jászsági Civil Pontot szerdán Jászárokszálláson

Fotó: Illés Anita

– Több tényező sarkallt arra, hogy a szolnoki Civil Közösségi Szolgáltató Központ mellett a Jászságban is nyissunk irodát. Egyrészt a térség nagyon különleges történelmi egység, ahol aktív a közösségi élet, több mint ötszáz civil szervezet működik. Másrészt fontos szempont volt az iroda megközelíthetősége is – mondta az átadó ünnepségen Szalay-Bobrovniczky Vince. A Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára arról is szólt, hogy a Jászság forráslehívási képessége a Nemzeti Civil Alapból egy év alatt megkétszereződött, 30 millióról 60 millióra növekedett. Mint megtudtuk, a Jászsági Civil Pont a tervek szerint kéthetente, keddi napokon várja a tanácsra, segítségre szoruló, vagy informálódni vágyó jászsági civil szervezetek képviselőit, munkatársait. Térítésmentes szolgáltatások széles körét, egyebek mellett jogi, közhasznúsági, pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadást vehetnek igénybe. Mindezeken túl különböző szakmai rendezvényeket, képzéseket, workshopokat is szerveznek a civil szektor számára.

A köszöntők sorát Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke folytatta, kiemelve, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 1523 civil szervezet működik, melyből több mint 500 a Jászságban tevékenykedik. - Civil szervetek támogatására a városi civil alapból, a falusi civil alapból és egyéb pályázatokból több mint százmillió forint érkezett a Jászságba az elmúlt évben. Olyan erős közösségeink vannak, amelyekre érdemes építkezni. A Jászsági Civil Pont a lehetőségeket nyitja meg a civilek előtt – tette hozzá Borbás Zoltán.

Fotó: Illés Anita

Az eseményen Antal Péterné Szerző Ildikó polgármester örömét fejezte ki, hogy Jászárokszállás otthont adhat a civil pontnak, mely szolgáltatásaival segítséget nyújt a Jászság közösségeinek. Elmondta, hogy a városban évről évre nő a civil szerveződések száma, jelenleg 42 civil szervezet végez meghatározó tevékenységet, közösségi munkát a településen. A szalagátvágást követően a polgármesteri hivatal dísztermében folytatódott az ünnepség, ahol a polgármester bemutatta Jászárokszállás gazdasági, társadalmi életét a meghívott vendégeknek. Dr. Molnár Beáta, a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat elnöke köszönetet mondott mindenkinek a civil pont létrejöttéért. A rendezvényt Kovács Zoltánné Lajos Krisztina népdalénekes előadása színesítette.