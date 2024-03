Nagy területről takarították el a szemetet önkéntesek a hétvégén. A két település összefogásával megtisztult a Rákóczifalva és Rákócziújfalu közti kerékpárút környezete.

A Szent Rókus kápolnától indultak reggelente a szemétszedő brigádok

Fotó: / Forrás: Beküldött fotó

A helyi polgárőrök, vadászok, horgászok, civil szervezetek képviselői között dr. Túróczi Imre, Rákóczifalva polgármestere és Varga József, Rákócziújfalu első embere is ott szorgoskodott. Az akcióhoz még szolnoki önkéntesek is csatlakoztak.

A hétvégén mindkét reggelen a két település közé eső Szent Rókus kápolnánál gyűltek össze, akik fontosnak érezték, hogy tegyenek valamit környezetükért, majd két irányba indulva nekiálltak összeszedegetni az eldobált hulladékokat, melyekből akadt bőven. A kerékpárút melletti árkok és a bekötő utaknál húzódó bokros részek is rejtett jócskán olyasmit, ami nem oda való. A szandai benzinkút környékét is kitakarították. Meg is telt a hétvégén közel nyolcvan szemeteszsák, melyeket az NHSZ szállít el.

Rákóczifalván nemrégiben a helyi sportegyesület, a Rákóczifalva SE is szervezett szemétgyűjtő akciót, melyben az ifjú focisták a város és Szandaszőlős között tisztították meg a 442-es út mindkét oldalát.