Jász-Nagykun-Szolnok vármegye több pontján – például Cserkeszőlőn, Karcagon vagy éppen Túrkevén is – találkozhatnak a járókelők az út padkájára, egy padra vagy kerítésre elhelyezett színesre festett kővel. Ezek hátoldalán a „Vigyél tovább!” felszólítás díszeleg, illetve szinte minden alkalommal a Kóborkövek szó is megfigyelhető. Mint kiderült az egyik legnagyobb közösségi oldalon létrehoztak egy csoportot, ahol az útnak indított úgynevezett kóborkövek sorsa is nyomon követhető.

Színesre festett kövek lapulnak a jászkunsági településeken is

Forrás: Kóborkövek csoport

– Cserkeszőlőn találta a kislányom, Bodrogkisfaludra vittük tovább – olvasható az egyik bejegyzésben, melyhez fotót is mellékeltek.

A Cserkeszőlőn élő Berezvainé Dorina maga is szívesen fest, amikor felkeresték, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez nem sokat habozott.

– Az alapító Deli Ibolya Szarvasról, hozzá csatlakoztunk néhányan a mi településünkről is. Hobbi szinten akril festékekkel készítek tájképeket, felkeltette az érdeklődésemet, hogyan is lehet köveket díszíteni. Kipróbáltam és azóta rabja lettem. Nagyon jó érzés, ha valakinek ezzel a kis aprósággal örömet tudunk szerezni – foglalta össze.

Amikor néhány darabbal elkészül, elhelyezi azt a település forgalmas pontjain, fotót készít és feltölti a Kóborkövek csoportba.

– A megtalált köveknek csak egy részét tudjuk merre kóborolnak, amikor visszajeleznek a csoportban. A sajátját mindenki felismeri, egy landolt már Amerikában, egy másik meg Rómában – mesélte példaként.

Az egyik követ Cserkeszőlőből Rómáig vitték

Forrás: Kóborkövek csoport

– Nálunk is „tanyázik” egy gyönyörűség. Cserkeszőlő fürdőből indult, igaz messzire nem utazott, de nagyon ösztönző lett. A legkisebbünk féltve őrzi… Ő marad nálunk,de készülnek csodák és mi is útnak indítunk párat hamarosan… – olvasható egy másik bejegyzésben.

Ne lepődjünk tehát meg, ha színesre festett követ találunk az utcán. Ha egy hosszabb, rövidebb útra magunkkal visszük és erről hírt adunk, talán a készítőjének is örömet okozhatunk!