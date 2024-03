A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete égisze alatt működő szolnoki Móra Közösségi Térben havi rendszerességgel jönnek össze a téma iránt érdeklődő tagok.

Hamburgert készítettek a vakok és gyengénlátók

Forrás: Beküldött fotó

A programokat azért is szereti, mert a közösségi élmény mellett különféle ételek elkészítésével is megismerkedhetnek a gyengénlátó és vak résztvevők. Aki pedig nemigen támaszkodhat a látására a mindennapokban, vagy felnőttként veszítette el látását, sokszor magától nem vállalkozik arra, hogy megpróbálkozzon akár az alapanyagok feldarabolásával is, nem is szólva az összetettebb műveletekről. Így rehabilitációs foglalkozásnak is tekinthetők a klubfoglalkozások.

Nem a legegészségesebb ételek között tartják ugyan számon, de sokan szeretik, így legutóbb hamburgert készítettek a vállalkozó szelleműek.