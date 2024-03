– Na csak a jóról, a fejlesztésekről beszéljünk, hiszen nincs olyan, hogy minden tökéletes lenne. Azért vagyunk ezen a fórumon, hogy beszéljünk jóról, rosszról! – kezdte beszédét Mohi Márk, a közgyűlés városüzemeltetési bizottságának tagja azon a szolnoki lakossági fórumon, melyet kedd este tartott a VOKE-ban Szalay Ferenc polgármesterrel. A gyűlésen jelen volt Fejér Andor alpolgármester és Nagy-Kéri Szabolcs százados megbízott kapitányságvezető-helyettes is, hogy segítse megválaszolni a lakosság által feltett kérdéseket, reagáljon a panaszokra.

Mohi Márk (balra) már „kijárt” a körzetben egy útfelújítást, Szalay Ferenc is beszámolt a már elvégzett és várható fejlesztésekről

Fotó: Mészáros János

Mohi Márk bemutatkozásában kiemelte, hogy a városrészben él, ott nőtt fel, így jól ismeri a körzet problémáit. Elmondta, az ott élők is egyre többször keresik fel gondjaikkal, és mindig felvetül egy kérdés: hol a körzet képviselője?

„Mindig lehet valami megoldást találni”

– A körzetnek 2019-ben ellenzéki képviselője lett, ám megválasztása után elköltözött a körzetből a város másik végébe, ezért úgy gondolom, nem tudja lelkiismeretesen végezni ezt a munkát – vélekedett Mohi Márk. Hangsúlyozta azt is, mindig lehet valami megoldást találni. Első eredményéről is beszámolhatott: közbenjárásának köszönhetően hamarosan megkezdődnek az úgynevezett kis Thököly út felújítása.

Óvoda, bölcsőde és játszótér is megújult

Röviden felsorolta az elmúlt időszakban a városrészben történt fejlesztéseket. Mint felhozta, többek között megújult a Jósika úti óvoda, a bölcsőde, a Kőrösi Csoma Általános Iskola teljes egészében, mögötte játszótér épült, mellette street workout pálya. A másik irányban megújult az orvosi rendelő, parkolók épültek, a Liget úti iskolát is felújították, az ott létesült játszóteret a fogyatékkal élő gyerekek is tudják használni. A Mátyás király úti iskolaépületben kapott helyet az Autista Centrum. A Dobú úti játszóteret és óvodát is felújították.

Rengeteg környékbeli él panelházban

Hozzátette azt is: ezeken felül társasházak is épülnek, családok költöznek a környékre, ami szintén azt mutatja, igenis fejlődik ez a körzet. Azt is hangsúlyozta, édesapaként kiemelten fontos számára a jövő, hogy ezeket a fejlesztéseket még továbbiakkal tudják bővíteni. De nyilván vannak gondok is. Ő maga is felhozott példát: a Nagy Imre körúton az iskolánál a gyalogátkelő problémája.

Lámpás kereszteződést alakítanak ki

Szalay Ferenc polgármester megjegyezte: ebben a körzetben rengeteg ember él panelházban, ott található a város legmagasabb épülete is, a huszonnégy emeletes toronyház és a vasútállomás is, melyről „lehet hangoztatni, hogy miért nincs már felújítva...”.

– Lehet elégedetlenkedni, hogy például a Kőrösi iskolával szemben a kereszteződés miért volt leszűkítve, de sokan azt már nem hangoztatták, hogy azért, mert lámpás kereszteződés lesz ott kialakítva – mondta a polgármester.

Mikor újítják fel a vasútállomást?

Felhozta, hogy a fejlesztések sorolásánál legtöbbször kimarad az évekkel ezelőtti panelprogram, melyben mintegy 3072 lakást újítottak fel Szolnokon.

Szalay Ferenc szólt a következő fejlesztési időszak terveiről is is, beszélt a vasútállomás felújításáról is, mely a jövő egyik legnagyobb kihívása. Elhangzott: a Belgrád–Budapest–Varsó fejlesztési vonal rendező pályaudvara Szolnok, és azért nem tudtak eddig hozzányúlni, mert a fejlesztése ennek a projektnek a részeként valósul meg.

Megoldást várnak a szemetelésre

A fórumon megjelent lakosok is vetettek fel problémákat. Többek között szeretnének megoldást az egyik dohánybolt környéki szemetelésre, környék hétvégi összepiszkítására. Volt, aki mobilvécét hiányolt a környékről, és az is elhangzott, hogy egyes helyeken nagyon rossz a járda, ezt is szeretnék, ha felújítanák.

Olyan is volt azonban, aki követendő példát hozott: örömteli, hogy egyes társasházak előtt a kertészkedő lakók szépítik a területet.