Előre kell ülni! Mint az iskolában!

– invitálta beljebb az érkezőket Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere szerda esti lakossági fórumán.

Ez így helyénvaló is volt, elvégre a fórumnak a Fiumei úti Általános Iskola adott otthont. És érdemes is volt beljebb fáradni az érdeklődőknek, ugyanis nem csupán a körzet, tudniillik a belváros ügyes-bajos dolgait, de Szolnok egészét érintő kérdéseket is megvitattak az iskola neonfényei alatt.

Készültek a helyiek: volt mit kérdezniük Szalay Ferenc polgármester szerdai lakossági fórumán

Fotó: Rózsa Róbert

Fejlődött Szolnok és a belváros is

Szalay Ferenc kezdésként elmondta, a körzetben rengeteg fejlesztés történt, megújult a belváros az elmúlt években. Példaként a Szántó körutat, a Móra park felújítását, parkolók építését, a zöldterület-fejlesztést említette.

A városvezető hangsúlyozta, Szolnokon rendelkezésre állnak a működőképességhez szükséges források, ma évi 11 milliárd forintnál több helyi adót fizetnek be a város gazdasági szereplői. Emlékeztetett, 2007 óta ötezer munkahelyet teremtettek az ipari parkban, és most zajlik egy új ipari terület benépesítése.

Elmondta azt is, a szolnoki oktatásban részt vevő gyerekek mindent megkapnak ahhoz, hogy egyetemre mehessenek, és mára komoly kulturális felhozatala van a városnak.

A polgármester kitért „a mindig kényes városüzemeltetési kérdésekre” is. Mint mondta, nem keveset költenek a területre.

– Nagy figyelmet fordítunk a zöldítésre. A városban másfél millió négyzetméternyi zöldterület van, de a városüzemeltetésben is fontos a zöldenergia működtetése, ezért növeltük és növeljük a napelemparkok számát – fogalmazott Szalay Ferenc. Hozzátette, az még kérdés, hogy a termálvízből szerezhető energiát hogyan tudnák hasznosítani.

Őszre készülhet el a Tiszaligeti Strandfürdő

A polgármester szólt arról, építettek egy gyönyörű strandot a Véső úton. A Tiszaligeti Strandfürdő pedig elmondása szerint őszre készülhet el. Hangsúlyozta, hogy a fürdő befejezéséhez a források megvannak, egyúttal a Városüzemeltetési Kft. cégvezetőjét kérték fel az üzemeltetésre, és hogy minél hatékonyabban a menedzselje a hátralévő munkálatokat.

„Miért csak most készül el”? – idézte a városvezető a kérdést, amit minduntalan megkap. De az ügyben szerinte nincs titok, az történt, amivel a házak, lakások felújítása során sokan szembesülnek: a munkálatok kezdetekor még nem ismert technikai nehézségeket kellett megoldaniuk.

Lopják a bicikliket, nehéz parkolni

A fórumon több kérdést is feltettek a helyiek a körzet és a város egésze kapcsán. Jelezték, hogy megnőtt a kerékpárlopások száma Szolnokon, illetve hogy nehéz parkolni a volt Domus környékén. Felvetődött az is, hogy idősgondozási központot kellene kialakítani a városban.

Parkolás, közlekedés, galambok és persze a Tisza Szálló ügyét is felhozták a szolnoki Fiumei úti Általános Iskolában szerdán tartott lakossági fórumon

Fotó: Rózsa Róbert

A kerékpárlopásokkal kapcsolatban Madarász Miklós rendőr százados azt mondta, az ellopott biciklik túlnyomó része fél éven megkerül. A felderítés azért nehéz, mert sokszor nem zárják le a tulajdonosok a kerékpárokat, melyeket gyakran éjszaka lopnak el. Rámutatott, vannak Szolnokon olyan bandák, melyek kerékpárlopásra szakosodtak, ezért egy meglelt járgány esetében van, hogy tucatnál is több lopott kerékpár is megkerül.

A parkolók száma kapcsán Szalay Ferenc azt mondta, érti a problémát, de tekintettel kell lenniük a zöldterületet arányára is. A Fiumei utcai faházak helyére egyébként részben parkolókat, részben zöldterületet hoz majd létre a város. A gondozási központról pedig egyelőre tárgyalások vannak.

Örök sláger: közlekedés, Tisza Szálló, galambok

Nem kerülték meg a fórumon a Szolnokon mindig forró témákat sem. Volt, aki a városban túlszaporodott galambállományra, és az általuk hagyott piszokra panaszkodott. Szalay Ferenc szerint ez egy összetett probléma, melyet a lakóknak és a városnak közösen kellene megoldani.

Volt, aki megjegyezte, a reggeli és délutáni órákra meg lehetne nyitni a Kossuth tér forgalmát a belvárosi dugók elkerülésére. Erre a polgármester azt válaszolta, készíttettek már erre vonatkozó elemzést, melyből az derült ki, hogy többet ártanának vele, mint amennyit használnának.

Mi az igazság a Tisza Szálló ügyében? – érkezett az ugyancsak örökzöld kérdés.

Ha írok majd önéletrajzot, külön fejezet lesz benne Tisza Szálló, sikertelenség alcímmel

– fogalmazott jó adag keserű humorral Szalay Ferenc. A polgármester azt mondta, érthetetlen, hogy a tulajdonos – a tisztességes vételár ellenére – miért nem akar hosszú évek óta normális helyzetet teremteni. Noha a szálló sosem volt önkormányzati tulajdonban – emelte ki –, rendeznék ügyét. Ezért szeretnék megvizsgálni, hogy a város vállalkozóiban van-e szándék konzorciumot alakítani a szálló megvásárlására.

Szolnok kihasználatlan ingatlanjai kapcsán elhangzott az is, az egykori Student Hotelben részben fecskelakásokat, részben idősek otthonát szeretne kialakítani a város.