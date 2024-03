„Nincs új a nap alatt” – tartja a bibliai mondás, de mindez igaz a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár személyi és technikai állományára is. A helyőrség forgószárnyasai és hajózói az elmúlt napokban is mozgalmas életet éltek – amelyről a dandár a hivatalos közösségi oldalán számolt be.

Helikoptereink az éjszakában…

Forrás: Angyalosi Andrea főtörzsőrmester, Magyar Gábor hadnagy

A szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár állománya a márciusra tervezett nappali és éjszakai kiképzési repüléseit végezte a napokban. Az alakulat H225M helikopterei közül a 70-es oldalszámú egy komplex oktatói vizsgát, illetve berepülő pilóták ellenőrző repülését hajtotta végre. A H225M típusú forgószárnyasok nemrégen részt vettek a S.E.R.E.G című film forgatásán is, majd pedig elindultak Hajmáskérre, levegő-föld éleslövészetre.

A szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár a közösségi oldalán egy videóval megemlékezett Magyarország negyedévszázaddal ezelőtti Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez, a NATO-hoz való csatlakozásáról is. Huszonöt évvel ezelőtt ugyanis március 12-én csatlakoztunk a NATO-hoz.

„Magyarország elismert és megbízható szövetséges. Negyedszázad telt el és ma jobban látszik, mint valaha: a NATO működik és elmondhatjuk, hogy velünk, magyarokkal együtt, közösségben, szövetségben. 1999. március 12-én, egy új évezred küszöbén Magyarország új időszámításba kezdett, a biztonság terén is. A világ legerősebb védelmi szövetségének tagja lettünk!” – hangsúlyozza a rövidfilm alatti bejegyzés.