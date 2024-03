Méltóképpen emlékeztek meg Rákóczifalván a település névadójáról.

Moldvai táncokat mutattak be az iskolások a téren

II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született, a jeles napot a Szabadság téren megrendezett, korabeli hangulatot megidéző programokkal ünnepelték meg szerdán.

Novák Gyulának, a Rákóczi Lovasai hagyományőrző egyesület vezetőjének zengő hangú köszöntője után felhangzott a Hollóének régizene együttes hagyományos hangszereken játszott muzsikája, amire táncra perdültek a helyi iskola negyedikes néptáncos diákjai, akik oktatóikkal együtt moldvai táncokat mutattak be az érdeklődőknek.

A jelenlévők később megkoszorúzták a Rákóczi szobrot, ahol a Rákóczi Lovasai Hagyományőrző Egyesület tagjai álltak díszőrséget, és meggyújtották az ünnepi máglyát is. A Góbor lovasudvar formás paripái is felvonultak az eseményen.

Közben török eredetű finomságokat lehetett kóstolni, melyeket természetesen helybéliek készítettek, el is fogyott az összes kóstoló. A török eredetű grillázs elkészítésének folyamatát végig is követhették az érdeklődők, akik megpróbálkozhattak a 17. században használatos szütyő elkészítésével is.