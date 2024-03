– Van egy bizonyos tempója, amit meg kell szokni, de közben persze vigyázni arra, hogy össze ne törjenek a tojások, ki ne csússzon a kezünkből – avat be a tojásválogatás rejtelmeibe Márton Laura, a Székács 10. AC osztályos tanulója, miközben a gép által kiadott tojásokat a tartókba helyezés után lepecsételi. Mint megtudjuk, ezek a jelölések garantálják a tojás minőségét.

A Székács 10. osztályos tanulói összeszedik a tojásokat a 2600 tojóstyúk állományától

Fotó: Mészáros János

– A törött vagy szennyezett tojásokat ide, külön tartókba gyűjtjük – mutatta a Laurának segítő osztálytárs, Kónya Petra.

A Székács tangazdaságban járunk, ahol, mint minden hétköznap, most is zajlik a munka. A diákok nem csak válogatják, de össze is szedik a tojásokat a több mint kétezres tojóállománytól.

– Itt, a tangazdaságban egy 2600 példányos tojótyúk állományunk van, amely körülbelül ugyanennyi tojást, vagyis 2400-2500 darabot termel naponta. Kifejezetten tojástermelésre kitenyészett tyúkokról van szó, egy évig élnek itt a tangazdaságban, aztán selejtezzük őket, és jön az új állomány. A tanulók a tojásszedést, az átválogatást, az etetést, valamint a takarítást végzik, bár utóbbi nagyrészt automatikus rendszerrel működik – tájékoztatott Tari János szakoktató. Mint elmondta, a tyúkok nagy fehérjetartalmú takarmányt, tojótápot kapnak, vitaminokkal, ásványi anyagokkal kiegészítve. Hozzátette, a termelés során semmilyen vegyszert nem használnak. A napi több mint kétezer tojást válogatás után az iskola területén működő tanboltban árusítják, a fennmaradó részt pedig kiskereskedőknek értékesíti az intézmény.

Gerák Anasztázia, a Székács 10. osztályos tanulója egy két napos kisbáránnyal. A diákok az állattenyésztés gyakorlati részét sajátítják el a Székács tangazdaságában

Fotó: Mészáros János

Nagyobb állatokat is gondoznak a tangazdaságban

A tangazdaságban a tyúkokon kívül 12 fejőstehenet és egy 150 egyedet számláló juhállományt is gondoznak.

– Egy növénytermesztő részlegünk is van, ahol búzát, árpát és kukoricát nevelünk, az itt megtermelt takarmányt a juhok és a marhák ellátásra használjuk fel, a tyúkok speciális tápot kapnak. Emellett konyhakerti növényeket termesztünk, egy részét itt a gazdaságban, illetve az iskola területén álló nagy fóliasátorban. A zöldségek nagy részét a Székács konyhája használja fel – mondta Tari János szakoktató.