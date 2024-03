Szeretettel összeállított tartós élelmiszerekből álló csomagokat osztottak ki húsvétra a jászárokszállási rászorulóknak a minap, a Szent István Közösségi Házban tartott adományozáson.

Tóth Lászlóné, a jászárokszállási csoport vezetője ottjártunkkor Miksity Imrének és fiának, Marcellnak adta át az élelmiszer csomagot

Fotó: Pesti József

– Idén is csatlakoztunk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Katolikus Karitász nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtéséhez, amelynek célja, hogy segítsége a nehéz körülmények között élőket – kezdte Tóth Lászlóné.

A Szent Erzsébet Karitász Csoport vezetője elmondta, hogy a templomban összegyűjtött élelmiszer adományokból húsz családnak tudtak összeállítani csomagot.

– Dr. Gergely Sándor és felesége anyagi támogatásának köszönhetően még további nyolcvan családot segítettünk. Így összesen 625 kilogramm tartós élelmiszert osztottunk ki a rászorulóknak, köztük elsősorban nagycsaládosoknak, kisnyugdíjasoknak, egyszülős családoknak, betegeknek – hangsúlyozta Tóth Lászlóné.

A csomagok többek között étolajat, kristálycukrot, rizst, margarint, füstölt kolbászt, száraz tésztát, löncshúst és nápolyit tartalmaztak. Ezzel a segítséggel a családok és az idősek húsvét előtti kiadásait szeretnék csökkenteni. Miksity Imre fiával, Marcell-lel érkezett az adományozásra. A férfi nincs könnyű élethelyzetben, mivel egyedül neveli a gyermekét.

– Minden segítség nagyon sokat számít. A karitász csoport már nem először gondolt ránk, ezért nagyon hálásak vagyunk – mondta Miksity Imre.

A segítő közösség harminc évvel ezelőtt alakult meg a városban. Már javában készülnek e jeles jubileum méltó megünneplésére.

– Harmincegy fővel hoztuk létre a csoportot 1994-ben, jelenleg huszonhét önkéntes taggal működünk, akik többsége nyugdíjas. Minden évben igyekszünk különböző jótékonysági kezdeményezésekkel támogatni a rászoruló családokat, nehéz körülmények között élő egyedülállókat, időseket, betegeket és fogyatékkal élőket. A jubileumi ünnepséget pünkösd másnapján rendezzük meg. A program szentmisével kezdődik a katolikus templomban, ahol bemutatjuk a karitász történetét, valamint névadónk, Szent Erzsébet életéről is láthatnak majd előadást az érdeklődők. Ebéddel és agapéval is készülünk – számolt be a jubileumi rendezvény részleteiről Tóth Lászlóné.