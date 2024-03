Az utóbbi időben minden szombaton várják a közösségi színtérbe a játszani vágyó gyerekeket. Az intézményben számos játék, többek között billiárd, csocsó, pingpong és társasok várják őket.

Fotó: Für Henrik / Forrás: Illusztráció

Ezek a klubdélutánok egyre népszerűbbek a fiatalok körében, számolt be róla Virág József polgármester, aki azt is hírül adta, hogy ezen felbuzdulva a tavaszi szünetben hétköznap is kinyitják a színteret, ahol 10-től 17 óráig szórakozhatnak a gyerekek.