A magas vízállás miatt csörlők segítségével már felhúzták azokat a konténereket Tiszapüspöki szabadstrandján, melyek nyári szezonban a mosdó és öltöző funkciókat töltik be.

Az árteret jelenleg víz borítja Tiszapüspökinél, csak nagyobb gépjárművel lehet bejutni a partra

Fotó: Mészáros János

– Úgy gondoljuk, hogy már tetőzött a Tisza, a víz jelenleg körbeveszi a mi kis „szigetünket” a horgásztanyát. Nagyobb teherautóval, traktorral vagy terepjáróval éppen még be lehet menni, de a vízátfolyás azonban egyértelműen látszik a befelé vezető úton. Én azt gondolom – egyeztetve a szakemberekkel – hogy egyéb készültségre jelenleg nincs szükség, a tulajdonosok, és az önkormányzat is elvégezte a saját területén az elővédekezést, magyarul egy méter magasra felemeltük a mosdó- és öltöző konténereket, melyek most víz alá kerülhetnek – tájékoztatott Bander József polgármester.